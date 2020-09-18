Загрызут ли «волки» тонущее минское «Динамо» Кучука? Анонс 24-го тура ЧБ по футболу

Источник материала: Tut.by

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18 сентября двумя матчами стартует 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Смолевичах «быки» предпримут попытку заработать три очка, чтобы окончательно не потерять шанс остаться в элите. В Гродно «Неман» примет «Минск».

Центральными матчами тура, пожалуй, назовем противостояние брестского «Динамо» и «Энергетика-БГУ», а также сражение «Ислочи» против минского «Динамо».



Коллаж из фото «Динамо-Минск» и «Ислочи»

Минское «Динамо» Леонида Кучука находится в крутом пике. Вылет из Лиги Европы на первом же этапе. Поражение от «Крумкачоý» в Кубке Беларуси. Поражение от Бреста в прошлом туре. О медалях можно забыть?

«Ислочь» Виталия Жуковского — на коне! Пять подряд побед в чемпионате — это рекорд клуба. Реальная борьба за бронзовые награды. Несмотря на то что периодически футболистам не платят вовремя.

Этот матч станет украшением тура, не пропустите. 20 сентября, Минск, стадион «Трактор», 13.00.

В Бресте же местное «Динамо», которое вылетело из Лиги чемпионов , примет «Энергетик-БГУ». «Студенты» пропустили прошлый тур и явно находятся не в тонусе. Брестчане должны быть злы и мотивированы.





БАТЭ после вылета из Лиги Европы во втором раунде квалификации поедет в Слуцк, чтобы постараться добыть три очка в борьбе за золотые награды чемпионата. Борисовчанам все еще не помогут Игорь Стасевич и Станислав Драгун.

Борьба за чемпионство развернется жаркая. «Шахтер» и БАТЭ уже в равных условиях и выступают только в Беларуси. Но календарь чуть легче у «горняков». Между собой команды сыграют в 28 туре.

Ниже смотрите полное расписание игр тура.

18 сентября пройдут два матча:

ФК «Смолевичи» — «Рух», 16.30;

«Неман» — ФК «Минск», 18.30.

19 сентября состоятся три игры:

ФК «Витебск» — «Белшина», 14.00;

«Динамо-Брест» — «Энергетик-БГУ», 16.00;

ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 18.00.

20 сентября тур завершится еще тремя матчами:

«Ислочь» — «Динамо-Минск», 13.00;

ФК «Слуцк» — БАТЭ, 15.00;

«Славия» — «Шахтер», 17.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Шахтер» 23 46 БАТЭ 23 46 «Неман» 23 41 «Торпедо-БелАЗ» 23 38 «Ислочь» 23 38 «Энергетик-БГУ» 22 34 «Рух» 23 33 «Динамо» (Минск) 22 33 «Динамо» (Брест) 21 32 «Витебск» 23 30 ФК «Минск» 21 25 «Славия» 21 24 ФК «Слуцк» 21 21 ФК «Городея» 22 20 «Белшина» 23 19 ФК «Смолевичи» 21 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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