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Загрызут ли «волки» тонущее минское «Динамо» Кучука? Анонс 24-го тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
18 сентября двумя матчами стартует 24-й тур
Центральными матчами тура, пожалуй, назовем противостояние брестского «Динамо» и «Энергетика-БГУ», а также сражение «Ислочи» против минского «Динамо».
Минское «Динамо» Леонида Кучука находится в крутом пике. Вылет из Лиги Европы на первом же этапе. Поражение от «Крумкачоý» в Кубке Беларуси. Поражение от Бреста в прошлом туре. О медалях можно забыть?
«Ислочь» Виталия Жуковского — на коне! Пять подряд побед в чемпионате — это рекорд клуба. Реальная борьба за бронзовые награды. Несмотря на то что периодически футболистам не платят вовремя.
Этот матч станет украшением тура, не пропустите. 20 сентября, Минск, стадион «Трактор», 13.00.
В Бресте же местное «Динамо», которое
Борьба за чемпионство развернется жаркая. «Шахтер» и БАТЭ уже в равных условиях и выступают только в Беларуси. Но календарь чуть легче у «горняков». Между собой команды сыграют в 28 туре.
Ниже смотрите полное расписание игр тура.
18 сентября пройдут два матча:
ФК «Смолевичи» — «Рух», 16.30;
«Неман» — ФК «Минск», 18.30.
19 сентября состоятся три игры:
ФК «Витебск» — «Белшина», 14.00;
«Динамо-Брест» — «Энергетик-БГУ», 16.00;
ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 18.00.
20 сентября тур завершится еще тремя матчами:
«Ислочь» — «Динамо-Минск», 13.00;
ФК «Слуцк» — БАТЭ, 15.00;
«Славия» — «Шахтер», 17.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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18 сентября начнется 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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