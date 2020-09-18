ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загрызут ли «волки» тонущее минское «Динамо» Кучука? Анонс 24-го тура ЧБ по футболу

18.09.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

18 сентября двумя матчами стартует 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Смолевичах «быки» предпримут попытку заработать три очка, чтобы окончательно не потерять шанс остаться в элите. В Гродно «Неман» примет «Минск».

Центральными матчами тура, пожалуй, назовем противостояние брестского «Динамо» и «Энергетика-БГУ», а также сражение «Ислочи» против минского «Динамо».


Коллаж из фото «Динамо-Минск» и «Ислочи»

Минское «Динамо» Леонида Кучука находится в крутом пике. Вылет из Лиги Европы на первом же этапе. Поражение от «Крумкачоý» в Кубке Беларуси. Поражение от Бреста в прошлом туре. О медалях можно забыть?

«Ислочь» Виталия Жуковского — на коне! Пять подряд побед в чемпионате — это рекорд клуба. Реальная борьба за бронзовые награды. Несмотря на то что периодически футболистам не платят вовремя.

Этот матч станет украшением тура, не пропустите. 20 сентября, Минск, стадион «Трактор», 13.00.

В Бресте же местное «Динамо», которое вылетело из Лиги чемпионов, примет «Энергетик-БГУ». «Студенты» пропустили прошлый тур и явно находятся не в тонусе. Брестчане должны быть злы и мотивированы.


БАТЭ после вылета из Лиги Европы во втором раунде квалификации поедет в Слуцк, чтобы постараться добыть три очка в борьбе за золотые награды чемпионата. Борисовчанам все еще не помогут Игорь Стасевич и Станислав Драгун.

Борьба за чемпионство развернется жаркая. «Шахтер» и БАТЭ уже в равных условиях и выступают только в Беларуси. Но календарь чуть легче у «горняков». Между собой команды сыграют в 28 туре.

Ниже смотрите полное расписание игр тура.

18 сентября пройдут два матча:

ФК «Смолевичи» — «Рух», 16.30;

«Неман» — ФК «Минск», 18.30.

19 сентября состоятся три игры:

ФК «Витебск» — «Белшина», 14.00;

«Динамо-Брест» — «Энергетик-БГУ», 16.00;

ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 18.00.

20 сентября тур завершится еще тремя матчами:

«Ислочь» — «Динамо-Минск», 13.00;

ФК «Слуцк» — БАТЭ, 15.00;

«Славия» — «Шахтер», 17.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
«Шахтер» 23 46
БАТЭ 23 46
«Неман» 23 41
«Торпедо-БелАЗ» 23 38
«Ислочь» 23 38
«Энергетик-БГУ» 22 34
«Рух» 23 33
«Динамо» (Минск) 22 33
«Динамо» (Брест) 21 32
«Витебск» 23 30
ФК «Минск» 21 25
«Славия» 21 24
ФК «Слуцк» 21 21
ФК «Городея» 22 20
«Белшина» 23 19
ФК «Смолевичи» 21 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

Партнер проекта:


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 сентября начнется 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый компактный кроссовер Volkswagen получил имя Taos
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика