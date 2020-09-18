ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что будет с погодой на выходных

18.09.2020 14:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Температура воздуха в ночи на субботу и воскресенье значительно снизится.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет:

19 сентября

  • ночью +2..+8°С;
  • днем +14..+20°С.

20 сентября

  • ночью +2..+9°C;
  • днем +14..+20°C (на юге до +22°C).
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха в ночи на субботу и воскресенье значительно снизится. По прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет: 19 сентября ночью +2..+8°С; днем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подлость вместо закона: поручиться за юриста Максима Знака пришли десятки адвокатов - суд перенесли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика