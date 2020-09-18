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Что будет с погодой на выходных
Источник материала: Навiны
Температура воздуха в ночи на субботу и воскресенье значительно снизится.
По прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет:
19 сентября
20 сентября
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Температура воздуха в ночи на субботу и воскресенье значительно снизится. По прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет: 19 сентября ночью +2..+8°С; днем...
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