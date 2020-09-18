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Постпред Беларуси при ООН в Женеве пытался сорвать выступление Тихановской на дебатах по ситуации в республике

18.09.2020 14:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в Беларуси требует немедленного международного внимания, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая 18 сентября по видеосвязи в ходе экстренных дебатов по ситуации в Беларуси в Совете ООН по правам человека.

«Мирных демонстрантов незаконно задерживают, избивают и насилуют. Некоторые из протестующих найдены мертвыми», — сказала она.

В этот момент постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прекратить трансляцию выступления Тихановской. «Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь в стенах Совета ООН по правам человека, — сказал он. — Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию».

Председатель СПЧ Элизабет Тихи-Фисслбергер отклонила просьбу и в очередной раз пояснила, что нынешние дебаты проводятся по такому же принципу, как проводились и ранее. «Мы выслушаем разные мнения. Вам будет предоставлена возможность выступить», — сказала она.

После этого видеовыступление Тихановской возобновилось.

«Даже с учетом длинного списка нарушений прав человека режимом Лукашенко, события, которые происходят в Беларуси после украденных выборов 9 августа, беспрецедентны», — сказала она.

Тихановская подчеркнула, что действия властей «явно нарушают все международные нормы и Всеобщую декларацию прав человека, принятую Организацией Объединенных Наций и Беларусью в качестве ее учредителя».

«Принятие Декларации означает, что Беларусь взяла на себя обязательства перед международным сообществом соблюдать и уважать человеческое достоинство и основные права человека такие, как свобода мнений и собраний. Это также означает, что международное сообщество имеет право самым решительным образом реагировать, когда это обязательство не выполняется», — сказала Тихановская.

«Мы, демократическое большинство белорусов, неоднократно заявляли о своей приверженности верховенству закона, демократическим ценностям и мирному диалогу. Я еще раз подчеркиваю нашу готовность разговаривать с властями и искать мирное решение кризиса, затронувшего нашу страну», — добавила она.

По словам Тихановской, требования, которые выдвигают протестующие, «просты и полностью соответствуют всем основным международным нормам».

«Мы требуем немедленно прекратить насилие над мирными гражданами, — сказала она. — Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Мы требуем разрешить въезд [в Беларусь] и свободное передвижение спецдокладчику ООН по вопросу о правах человека. Мы требуем позволить международной миссии по наблюдению задокументировать зверства режима. Наконец, мы требуем свободных и справедливых выборов, чтобы граждане Беларуси могли свободно выбирать свое правительство в соответствии с законами нашей страны».

Тихановская отметила, что 17 стран-членов ОБСЕ задействовали так называемый Московский механизм для расследования нарушений прав человека.

«Это доказывает, что все возможно, если есть желание. Беларуси нужны быстрые и решительные решения, — сказала она. — Очень важно признать, что отстаивание демократических принципов и прав человека не является вмешательством во внутренние дела. Это универсальный вопрос человеческого достоинства».

 
 
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Ситуация в Беларуси требует немедленного международного внимания, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая 18 сентября по видеосвязи в...
 
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