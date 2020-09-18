МАРТ выдал предостережение за прогноз о росте цен на авто

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«Подобные высказывания генерального директора Автомобильной ассоциации «БАА» об однозначном повышении цен на автомобили у белорусских дилеров могут свидетельствовать о планировании координации экономической деятельности названных субъектов, что в свою очередь может привести к нарушению пункта 4 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», - считают в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.