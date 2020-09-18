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Мужчина поджег себя перед зданием милиции в Смолевичах
Источник материала: АФН
Мужчина поджег себя перед зданием милиции в Смолевичах. Местный житель, сообщивший Нашей Ниве об инциденте, утверждает, что узнал об этом акте от знакомого врача.
Поджегший себя мужчина был госпитализирован и с ожогами 90% помещен в реанимацию.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пока не прокомментировала ситуацию.
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Мужчина поджег себя перед зданием милиции в Смолевичах. Местный житель, сообщивший Нашей Ниве об инциденте, утверждает, что узнал об этом акте от знакомого врача.
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