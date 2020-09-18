Источник материала: АФН

Мужчина поджег себя перед зданием милиции в Смолевичах. Местный житель, сообщивший Нашей Ниве об инциденте, утверждает, что узнал об этом акте от знакомого врача.

Поджегший себя мужчина был госпитализирован и с ожогами 90% помещен в реанимацию.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пока не прокомментировала ситуацию.