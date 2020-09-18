Отказавшихся выступать на «женском форуме» заменили фейковыми исполнителями и плагиатом

Источник материала: АФН

Вчера в «Минск-Арене» прошел большой женский форум, на котором выступили белорусские артисты, приглашенная звезда Николай Басков и даже Александр Лукашенко.

В числе прочих привлекли и молодые таланты. Певица Стефания Соколова отказалась петь на вчерашнем провластном концерте в «Минск-Арене». А сегодня выложила вчерашний фейк и свое реальное видео в Инстаграм :

«… я отказалась петь на концерте. На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно? Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?», - написала Соколова, передает tut.by.

Стефания — финалистка шоу «Голос. Дети», лауреат международных вокальных конкурсов и премии президента.