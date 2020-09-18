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Мужчина в знак протеста против зверств силовиков устроил акт самосожжения в Смолевичах

18.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Смолевичах около здания милиции мужчина облил себя бензином и подпалил в знак протеста против зверств так называемых правоохранительных органов.

Мужчина в знак протеста против зверств силовиков устроил акт самосожжения в Смолевичах
На фото: врачи пытаются спасти человека, который сжег себя перед зданием милиции в Смолевичах
Местный житель, ставший первоисточником информации, сообщил корреспонденту "Нашей Нивы", что узнал об инциденте от своего знакомого, медика. Тот утверждает, что мужчину госпитализировали с 90% ожогами тела в реанимацию.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пока не комментирует ситуацию - @nashaniva

В телеграм-канале nexta_live появилось видео самоподжега (18+)

скриншот видео
 
 
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В Смолевичах около здания милиции мужчина облил себя бензином и подпалил в знак протеста против зверств так называемых правоохранительных органов.
 
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