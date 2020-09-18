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Мужчина в знак протеста против зверств силовиков устроил акт самосожжения в Смолевичах
Источник материала: Партизан
В Смолевичах около здания милиции мужчина облил себя бензином и подпалил в знак протеста против зверств так называемых правоохранительных органов.
На фото: врачи пытаются спасти человека, который сжег себя перед зданием милиции в Смолевичах
Местный житель, ставший первоисточником информации, сообщил корреспонденту "Нашей Нивы", что узнал об инциденте от своего знакомого, медика. Тот утверждает, что мужчину госпитализировали с 90% ожогами тела в реанимацию.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова пока не комментирует ситуацию -
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В Смолевичах около здания милиции мужчина облил себя бензином и подпалил в знак протеста против зверств так называемых правоохранительных органов.
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