Подлость вместо закона: поручиться за юриста Максима Знака пришли десятки адвокатов - суд перенесли









@radiosvaboda . Заседание без объяснения причин перенесли с 9.30 на 16.00 и в другой суд — Минский городской, передает





"Заседание на 9.30, а следователь в последний момент назначил на 9.00 процессуальное действие в СИЗО. Мы устно и письменно просили перенести время в рамках этого же дня на после обеда и не мешать Максиму поучаствовать в суде, но получили письменный отказ. Вопиющее нарушение прав граждан.





Препятствия для защиты создаются даже на уровне доступа к суду, о какой-то законности может идти речь?"- возмутился адвокат Дмитрий Лаевский