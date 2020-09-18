Курс российского рубля упал до месячного минимума

За текущую неделю стоимость корзины валют упала на 1,35%, а с начала месяца уже на 4,22%. Рубль РФ упал на минимум за 28 дней





Курс доллара упал на 0,0097 BYN до 2,5658 BYN/USD. Ослабление доллара идёт уже девятые торги подряд. За это время стоимость американца обвалилась на 0,0718 BYN.





Объём торгов долларом сегодня превысил 67 млн. USD и оказался на максимуме за три недели.





С начала сентября стоимость доллара рухнула на 0,0901 BYN, но это пока существенно ниже роста за август — 0,2173 BYN.





Курс евро вырос всего на 0,0049 BYN до 3,0414 BYN/EUR и покинул минимум за 24 дня.





С начала месяца евро подешевел на 0,1184 BYN, а по итогам августа был рост на 0,2608 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0053 BYN до 3,4205 BYN/100 RUB — минимума за 28 дней.





С начала сентября сотня российских рублей обвалилась на 0,1764 BYN, а в августе был рост на 0,2813 BYN.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль уже третью неделю подряд укрепляется ко всем валютам:





доллар −0,0334 BYN (−1,29%);

евро −0,0371 BYN (−1,21%);

российский рубль −0,0503 BYN (−1,45%);

корзина валют −1,35%.





Центробанк России

За полчаса до полудня на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара снизился на 18 копеек до 75,0319 российских рублей, аналогичны курс евро вырос на 32 копейки до 88,95 российских рублей.



