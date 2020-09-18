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"Девятовский в отпуске". Федерация легкой атлетики выберет нового председателя
Источник материала: Партизан
24 сентября Белорусская федерация легкой атлетики проведет внеочередную конференцию, в программе которой стоят выборы председателя.
Сейчас эту должность занимает известный легкоатлет Вадим Девятовский.
Также по информации СМИ известно, что
Никаких других подробностей после этого не появлялось.
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24 сентября Белорусская федерация легкой атлетики проведет внеочередную конференцию, в программе которой стоят выборы председателя.
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