"Девятовский в отпуске". Федерация легкой атлетики выберет нового председателя

Сейчас эту должность занимает известный легкоатлет Вадим Девятовский.









После этого сообщалось, в том числе и о его госпитализации , не исключено, что на почве нервного срыва. , не исключено, что на почве нервного срыва.





пост в соцсетях Вадима попросил написать его брат Олег, который до этого был госпитализирован. Также по информации СМИ известно, что





Никаких других подробностей после этого не появлялось.



