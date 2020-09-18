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Лукашенко: Белорусские строительные услуги будут шире представлены в России
18.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможности более широкого продвижения местных строительных услуг в Россию, передает агентство
В пятницу глава государства посетил открытое акционерное общество «МАПИД», которое специализируется на проектировании и возведении жилья.
Лукашенко отметил, что в России в настоящее время активно реализуются различные проекты, где могут быть востребованы белорусские строители. Эту тему недавно президент республики обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным
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Об этом белорусский лидер заявил в пятницу, посещая открытое акционерное общество «МАПИД», которое специализируется на проектировании и возведении жилья.
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