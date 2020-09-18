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Лукашенко: Белорусские строительные услуги будут шире представлены в России

18.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможности более широкого продвижения местных строительных услуг в Россию, передает агентство БЕЛТА.

В пятницу глава государства посетил открытое акционерное общество «МАПИД», которое специализируется на проектировании и возведении жилья.

Лукашенко отметил, что в России в настоящее время активно реализуются различные проекты, где могут быть востребованы белорусские строители. Эту тему недавно президент республики обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи в Сочи. Один из таких проектов – возведение космодрома «Восточный».



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Об этом белорусский лидер заявил в пятницу, посещая открытое акционерное общество «МАПИД», которое специализируется на проектировании и возведении жилья.
 
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