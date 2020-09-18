Лукашенко: Белорусские строительные услуги будут шире представлены в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможности более широкого продвижения местных строительных услуг в Россию, передает агентство БЕЛТА .

В пятницу глава государства посетил открытое акционерное общество «МАПИД», которое специализируется на проектировании и возведении жилья.