Журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня»: «Неизвестные подожгли мой автомобиль»

Источник материала: Onliner

Вечером 14 сентября в Минске произошло загорание автомобиля, принадлежащего редактору отдела журналистских расследований газеты «СБ. Беларусь сегодня» Роману Рудю. Об этом он сам сообщил в группе «Будзьма! Сообщество честных людей» в Facebook.

Журналисту Onliner Роман Рудь рассказал, что машина была припаркована возле гаражей.

— Сам я вышел из подъезда в магазин, когда увидел, что автомобиль горит. Было ощущение, что с момента загорания прошла буквально минута-две, — сообщил собеседник.





Благодаря тому что к тушению приступили оперативно, подручными средствами удалось потушить заднюю часть авто.

— Передняя часть горела сильно, гудел огонь из-под капота, я сразу вызвал пожарных: сами мы бы не справились, — отметил Роман Рудь.

Он добавил, что, как ему кажется, автомобиль после пожара еще можно восстановить.

— Пострадали в основном пластиковые детали, изоляция, подкрылки с двух сторон, ну и залитой оказалась проводка под капотом, — рассказал автовладелец.

Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

— Мы уже знаем, что машину подожгли, используя бензин. Сначала думали, что это была смесь для розжига, но потом пожаротехник приехал, определил, что именно бензин, — отметил он.

Роман Рудь также сообщил, что перед происшествием, еще 5-го числа в одном из Telegram-чатов он увидел пост с указанием своего имени, места работы, адреса, информации об автомобиле.

— Писали, мол, пропагандист из «СБ. Беларусь сегодня» проживает там-то. Причем была схожая информация о моей жене, несмотря на то что в «СБ. Беларусь сегодня» она уже давно не работает. Но никого это не интересовало, все подавалось как сведения о «словесных карателях». Утром 14 сентября я увидел этот же пост, заново опубликованный в другом канале. Ну а к вечеру мой автомобиль подожгли, — рассказал собеседник.

Он подчеркивает: тем самым больший вред нанесли его жене и дочери, которые пользовались машиной чаще: ездили по поликлиникам, студиям, на занятия с собакой.

— Да это не страшно по большому счету, поездим на общественном транспорте. Страшно то, что моя дочь теперь боится оставаться в комнате, боится, что в окно зашвырнут бутылку с зажигательной смесью, — отметил Роман Рудь.

В сводке МЧС за 14 сентября есть информация о загорании легкового автомобиля во Фрунзенском районе Минска, которое произошло в 21:15. По информации МЧС, повреждены лакокрасочное покрытие, переднее колесо, моторный отсек.

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