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Баг в iOS 14 принудительно возвращает браузер и почту к нативным от Apple

18.09.2020 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во вторник вышла iOS 14, которая принесла парочку важных нововведений: полноценные виджеты (пользователи Android все еще смеются) и возможность изменения приложений для открытия по умолчанию. Среди последних — браузер и почта. Но оказалось, что раз и навсегда отказаться от Safari с Mail не получится.

Пользователи iPhone и iPad обратили внимание на баг в iOS 14: после перезагрузки смартфона стандартной программой для открытия веб-страниц вновь становится Safari, даже если перед этим вы вручную выбрали, например, Chrome. Мы проверили: баг действительно есть и на iPhone, и на iPad. Правда, после перезагрузки ничто не мешает вновь выбрать другой браузер и приложение почты.

В остальном же серьезных багов в iOS 14 не обнаружено, что сильно отличает эту версию операционной системы от прошлогодней. Релизная iOS 13 оказалась на редкость забагованной, и Apple в спешке выпустила iOS 13.1 спустя всего восемь дней после появления iOS 13.

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Во вторник вышла iOS 14, которая принесла парочку важных нововведений: полноценные виджеты (пользователи Android все еще смеются) и возможность изменения приложений для...
 
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