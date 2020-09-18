Таможня усилила контроль на границе, в том числе в отношении физлиц

Источник материала: Tut.by

«Без всякого предупреждения таможня разрешает везти через границу только бэушные вещи и товары, которые необходимы в дороге», — сообщили читатели, пересекавшие границу с ЕС. В ГТК Беларуси пояснили, что нормы ввоза товаров остались прежними, но контроль на границе усилен.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ГТК Беларуси AUTO.TUT.BY рассказали, что после закрытия соседними европейскими странами границ уменьшилось количество людей, которые ее пересекают. Например, в прошлом году в сутки через границу передвигались около 90 тысяч физлиц, на сегодняшний день — не более 20 тысяч. Но несмотря на уменьшение количества граждан, на таможне отметили, что попыток перемещения наркотиков через границу стало больше.

— С учетом сложившейся обстановки на границе с Евросоюзом белорусская таможня усилила таможенный контроль, в том числе в отношении физлиц, которые везут через границу товары, — сообщили AUTO.TUT.BY в пресс-службе ГТК. — Это сделано для того, чтобы не допустить перемещения через границу запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товара под видом товаров для личного пользования.

Проверки и соответствующие решения таможенники принимают, основываясь на системе анализа и управления рисками. Эти подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании.

Таможенники отметили, что нормы перемещения через границу новых товаров остались прежними.