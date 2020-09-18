Дерматолог называет девять привычек, которые негативно скажутся на любой коже

Источник материала: Tut.by

Врач-дерматолог, косметолог Екатерина Карпилович рассказывает HEALTH.TUT.BY, какие бытовые привычки могут навредить здоровью кожи.

Екатерина Карпилович Врач-дерматолог , косметолог 1-й категории , косметолог 1-й категории

Заедать все сладким

Быстрые углеводы разрушают белки коллаген и эластин, а они — основа упругой кожи. Глюкоза «склеивает» волокна белков (этот процесс называется гликацией), тормозится процесс обновления, в результате клетки кожи грубеют и ослабевают. Тем, кто ест много сладкого, нужно быть готовым к тому, что со временем кожа (и не только на лице) может стать дряблой, будет быстрее обезвоживаться. Кроме того, большое количество сахара усиливает работу сальных и потовых желез, а это может привести к образованию акне.

«Сушиться» и сидеть на жестких диетах

Постоянное увлечение жесткими диетами крайне вредно и для кожи (из-за дисбаланса белков, углеводов и жиров могут замедляться процессы регенерации кожи), и для организма в целом. Не надо забывать, что во время сушки уменьшается подкожно-жировая клетчатка по всему телу — и на лице тоже. А для лица — это основа красоты и здоровья, которую очень сложно восстанавливать.

Спать на животе

Когда человек спит на животе лицом в подушку, у него нарушается лимфоотток, напрягаются мышцы шеи и, как следствие, ухудшается кровоснабжение шеи, головы и кожи лица. Часто после такого сна человек просыпается с отеками. Опасность такой привычки еще и в том, что на лице со временем могут появиться морщины сна. В зависимости от того, как человек спит, они могут быть в районе бровей, на щеках, на лбу.

Бездумно выдавливать прыщи

Желтая «покрышка» прыща еще не говорит о том, что элемент созрел и готов к тому, чтобы его вскрывали. Из-за неправильного выдавливания прыща капсула может разорваться и распространиться в подкожно-жировой клетчатке, что приведет к увеличению сыпи, образованию рубцов, воспалительному процессу. В идеале такие элементы (не только на лице, но и на спине, руках, груди) должен обрабатывать специалист. Если все же человек продолжает самостоятельно давить прыщи, он всегда должен помнить о стерильности процесса, чтобы не занести инфекцию.



Фото: pixabay.com

Неправильно умываться

В уходе за кожей есть несколько ошибок, способных разрушить гидролипидную оболочку кожного покрова, защищающую кожу от неблагоприятного воздействия внешней среды:

слишком частые умывания лица (достаточно делать это два раза в день);

умывание обычным мылом, которое пересушивает участки кожи;

частое использование спиртосодержащих средств после умываний (даже жирная кожа при их частом применении будет вырабатывать еще больше кожного сала);

умывание слишком холодной или горячей водой (умываться нужно водой комнатной температуры, чтобы кровеносные сосуды не расширялись либо слишком сужались);

неснятие макияжа на ночь (он закупоривает поры, не позволяет коже ночью дышать и самоочищаться).

Увлекаться загаром

Длительное пребывание на солнце вызывает обезвоженность, сухость и старение кожи. Еще сильнее страдает кожа из-за солярия: около 10 проведенных в нем минут равносильны часу-полутора пребывания на солнце. Кроме того, злоупотребление загаром в солярии может провоцировать развитие онкологических заболеваний кожи.

Пить алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя провоцирует выход жидкости из клетки, из-за этого появляется ее обезвоживание и отечность межклеточного пространства (из-за нее и наблюдается отечность рук, ног, застой жидкости в тех зонах, где есть жир). В верхних слоях клеток кожных покровов нарушается кровоснабжение: кожа может стать тусклой, землистой, может появиться сосудистая сетка, отечность в периорбитальной зоне (вокруг глаз).

Курить

Никотин пагубно влияет на мелкие сосуды, у постоянно курящих людей они всегда сужены и не могут в полной мере питать верхние слои кожи: кожа становится более грубой, меняется ее цвет. Кроме того, никотин разрушает коллаген, а другие составляющие сигарет способны вызывать мутацию клеток, из-за которой ускоряется процесс старения и изменяется генетический код клетки. У тех, кто курит, часто заметны кисетные морщины (вокруг губ), у них отчетливее выражены носогубные складки.

Не гулять на свежем воздухе

Чем больше кислорода, тем быстрее идет обогащение кожи. Если же человек находится постоянно в плохо проветриваемом помещении, редко бывает на свежем воздухе, то все процессы жизнедеятельности клетки «затухают». Особенно это отразится на коже лица: возможны темные круги под глазами, тусклый цвет лица, обвисание век.