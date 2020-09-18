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Минздрав: Совершивший самосожжение у здания Смолевичского РОВД мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

18.09.2020 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мужчина, совершивший 18 сентября самосожжение возле здания Смолевичского РОВД, доставлен в больницу, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

«Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается вся возможная помощь», — отметила она.

Подробности случившегося и личность мужчины в Минздраве не раскрывают, сославшись на запрет со стороны родственников пострадавшего.

Около получаса назад в телеграм-каналах появилось видео, в котором в Смолевичах у входа в здание местного РОВД мужчина совершил самосожжение. В комментариях отмечается, что сделал он это в знак протеста против действий силовиков.

Получить оперативный комментарий в МВД пока не удалось.

 
 
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Мужчина, совершивший 18 сентября самосожжение возле здания Смолевичского РОВД, доставлен в больницу, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства...
 
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