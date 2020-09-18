|
Минздрав: Совершивший самосожжение у здания Смолевичского РОВД мужчина находится в крайне тяжелом состоянии
Источник материала: Навiны
Мужчина, совершивший 18 сентября самосожжение возле здания Смолевичского РОВД, доставлен в больницу, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
«Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается вся возможная помощь», — отметила она.
Подробности случившегося и личность мужчины в Минздраве не раскрывают, сославшись на запрет со стороны родственников пострадавшего.
Около получаса назад в телеграм-каналах появилось видео, в котором в Смолевичах у входа в здание местного РОВД мужчина
Получить оперативный комментарий в МВД пока не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав: Совершивший самосожжение у здания Смолевичского РОВД мужчина находится в крайне тяжелом состоянии
Мужчина, совершивший 18 сентября самосожжение возле здания Смолевичского РОВД, доставлен в больницу, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)