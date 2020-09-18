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Украина призывает СПЧ ООН продолжить мониторинг ситуации в Беларуси

18.09.2020 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина призывает Совет по правам человека (СПЧ) и верховного комиссара по правам человека ООН продолжить мониторинг ситуации в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая 18 сентября в ходе экстренных дебатов по ситуации в Беларуси на сессии СПЧ.

Он отметил, что стремления белорусского общества связаны исключительно с реализацией фундаментальных демократических свобод, а насильственная реакция белорусских властей на этот мирный запрос не соответствует универсальным обязательствам государств по защите прав человека.

«Белорусское общество ставит единственную цель — защитить свой выбор и право на свободное волеизъявление, — подчеркнул глава МИД Украины. — Это настоящее и неотъемлемое стремление, вытекающее из ценности человеческого достоинства, и является фундаментальным стержнем любого демократического общества».

Кулеба напомнил, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) были среди первых, кто призвал официальный Минск к сдержанности и диалогу. «Однако в ответ только раздаются безосновательные обвинения», — сказал он.

По словам Кулебы, Украина придерживается позиции, что абсолютно недопустимо вмешательство во внутренние дела Беларуси. В связи с этим он обратил внимание на действия России.

«Мы предостерегаем Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», — заявил министр иностранных дел Украины.

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Теги: Минск
 
 
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Украина призывает Совет по правам человека (СПЧ) и верховного комиссара по правам человека ООН продолжить мониторинг ситуации в Беларуси.
 
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