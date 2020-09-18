Представитель Венесуэлы: насильственные протесты в Беларуси были тщательно подготовлены

Ситуация в Беларуси не требует внешнего вмешательства. Об этом заявил представитель делегации Венесуэлы при ООН в Женеве, выступая 18 сентября на экстренных дебатах по Беларуси в Совете ООН по правам человека.





Дипломат подчеркнул, что Венесуэла высказывалась против проведения таких дебатов по Беларуси, пишет БелаПАН.

«Мы настаиваем на том, что белорусский народ через свои компетентные органы и конструктивные политические силы должен двигаться к национальному консенсусу и решать свое политическое будущее, — сказал он. — В последние недели Александр Лукашенко подтвердил свое намерение осуществить политические преобразования посредством национального диалога и провести в ближайшем будущем референдум по Конституции. Это законный путь, по которому Беларусь должна пройти, суверенно и без внешнего вмешательства».

По мнению представителя Венесуэлы, выборы 9 августа «принесли безоговорочную победу уважаемому президенту Александру Лукашенко».

«Мы осуждаем, что насильственные протесты в Беларуси были тщательно подготовлены и скоординированы, чтобы игнорировать результаты выборов, которые принесли победу президенту Александру Лукашенко, набравшему более 80% голосов, — сказал он. — Мы сожалеем об использовании СПЧ как средства политического давления на белорусские власти. В настоящее время в мире существуют серьезные ситуации нарушений прав человека, которые заслуживают внимания Совета».

По мнению представителя Венесуэлы, проведение дебатов в СПЧ направлено «на усиление давления на законное правительство Беларуси, что недопустимо».

«Правительство президента Николаса Мадуро со всей твердостью осуждает иностранное вмешательство и поддерживает действия правительства Беларуси по поддержанию мира и защите суверенитета и самоопределения страны», — сказал он.

Подавляющее большинство участников дебатов, включая представителей правозащитных организаций, выступили в поддержку участников мирных демонстраций и осудили жесткие действия властей Беларуси.

Читайте также: