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В Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД

18.09.2020 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Акт самосожжения совершил сегодня неизвестный мужчина в Смолевичах (Минская область).

В Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД

У крыльца РОВД он облил себя бензином и поджег. Против чего протестовал таким образом мужчина, пока не известно.

Как сообщает TUT.by, огонь с мужчины с помощью огнетушителя сбили сотрудники РОВД. Сейчас пострадавший находится в реанимации местной больницы.

Телеграм-канал Nexta опубликовал видеозапись момента самосожжения.

 
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Акт самосожжения совершил сегодня неизвестный мужчина в Смолевичах (Минская область).
 
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