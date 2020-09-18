В Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД

Акт самосожжения совершил сегодня неизвестный мужчина в Смолевичах (Минская область).





У крыльца РОВД он облил себя бензином и поджег. Против чего протестовал таким образом мужчина, пока не известно.

Как сообщает TUT.by , огонь с мужчины с помощью огнетушителя сбили сотрудники РОВД. Сейчас пострадавший находится в реанимации местной больницы.