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В Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД
Источник материала: Навiны
Акт самосожжения совершил сегодня неизвестный мужчина в Смолевичах (Минская область).
У крыльца РОВД он облил себя бензином и поджег. Против чего протестовал таким образом мужчина, пока не известно.
Как сообщает
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Акт самосожжения совершил сегодня неизвестный мужчина в Смолевичах (Минская область).
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