Амбразевич: СМИ и соцсети представили миру однобокую картину в поддержку сил, проигравших выборы в Беларуси

Беларусь не согласна с проведением экстренных дебатов Совета ООН по правам человека по ситуации в стране после президентских выборов. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич, выступая 18 сентября в ходе дебатов.





«И выступление инициаторов, и текст проекта резолюции составлен из неподтвержденных ссылок на якобы заслуживающие доверия сообщения и голословных обвинений правительства в нарушении им международных обязательств, — сказал он. — Правительство отвергает любые внешние оценки, подвергающие сомнению результаты выборов, и расценивает их как атаку на право белорусского народа реализовать суверенный выбор».

По словам Амбразевича, настойчивое продвижение иностранными государствами на международных площадках альтернативных оценок Беларусь рассматривает как внешнее вмешательство в свои внутренние дела.

«Белорусский народ высказался и его мнение подтверждено Центральной избирательной комиссией, Верховным и Конституционным судами. Считаем недопустимым использовать СПЧ ООН в отсутствие мандата и глобально признанных критериев для рассмотрения вопроса об итогах выборов в любой суверенной стране».

Амбразевич отметил: «Распространение в СМИ неподтвержденной информации в утвердительной и обвинительной манере, как это произошло в отношении событий в Беларуси со стороны специальных процедур СПЧ и некоторых пресс-служб руководителей международных организаций, является грубым злоупотреблением их полномочиями. Заявляем о нашем несогласии с позицией о серьезном ухудшении состояния прав человека в Беларуси в связи с выборами 2020 года».

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По его словам, СМИ и соцсети представили миру «однобокую картину в поддержку сил, которые проиграли президентские выборы в Беларуси».

«К сожалению, для всего белорусского общества несогласие меньшей части населения с итогами выборов привело к политическому противостоянию. Уличные акции протестов привели к насилию и жертвам как со стороны протестующих, так и органов правопорядка, — сказал Амбразевич. — События после голосования сделали особенно очевидным внешнее вмешательство в политические процессы страны, в частности при помощи использования телеграм-каналов, администрируемых из-за рубежа. Их администраторы призывали и продолжают призывать к уличным акциям, организовывать протесты и оперативно координировать их тактику. Через социальные сети распространяются угрозы насилием в адрес государственных служащих и членов их семей».

Амбразевич заявил, что «практически все протестные акции не соответствовали закону о порядке проведения массовых мероприятий». «Причем, речь не идет о запрете права на мирный протест, но о порядке его осуществления. Таким образом, участники тоже нарушали закон. Отсюда тысячи задержанных, — сказал он. — Несмотря на обратные утверждения оппонентов власти, протестные акции в период с 9 по 12 августа не всегда носили мирный характер. Они нередко характеризовались использованием участниками подручных средств (камней, палок, баррикад, автомобилей) или заранее подготовленных средств (бутылки с зажигательными смесями). Они также нередко характеризовались насильственным сопротивлением должностным лицам, законно требовавшим прекращения несанкционированных массовых акций».

По словам Амбразевича, в ходе протестов силы правопорядка были вынуждены неоднократно применять физическую силу. «Это делалось в целях наведения общественного порядка, в интересах национальной безопасности, для пресечения противоправных, в том числе насильственных действий, — сказал он. — Подчеркну в этой аудитории, что с учетом характера угроз правоохранительные органы государств, инициировавших эту дискуссию, вряд ли бы поступали иначе. Подтверждений этому множество».

Амбразевич сообщил, что итогом «применения физической силы со стороны сил правопорядка и насильственных действий участников протестов стали многочисленные травмы и тех, и других». «К сожалению, не обошлось без жертв среди протестующих (в разных источниках от одного до пяти погибших). И в этом ситуация в Беларуси не отличается от многих других стран, — сказал он. — Меры по наведению порядка, задержания, доставка и содержание задержанных породили множество обвинений о применении чрезмерного насилия. По имеющейся информации, подано свыше 900 жалоб на насильственные действия представителей сил правопорядка. За медпомощью обратились свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Некоторые из них с тяжелыми травмами до сих пор находятся в больнице».

По словам Амбразевича, по всем жалобам ведется проверка. По решению Генерального прокурора Беларуси для координации создана специальная межведомственная комиссия.

«Проверки показывают, что многие сообщения в интернете не находят подтверждения. Таких фэйкньюс множество. Установлены случаи оговора сотрудников сил правопорядка, выявлены постановочные видео с ложными заявлениями, — заявил Амбразевич. — Юридические процедуры по проверке обвинений о незаконном применении силы в ходе протестов, по установлению и наказанию виновных проводятся в строгом соответствии с законом».

Амбразевич также заявил, что власти опровергают «неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных». «Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет, — сказал он. — Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной причинно-следственной связи с протестами. Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Конкретные люди заключены под стражу в рамках конкретных уголовных дел».

«В заключение констатирую, что несмотря на продолжение несанкционированных акций протеста в последние недели ситуация находится под полным контролем правительства. За этот же период отсутствуют утверждения о применении чрезмерной силы, — сказал Амбразевич. — Как неоднократно отмечалось президентом Республики Беларусь, выход из текущей ситуации будет осуществляться в рамках широкого национального диалога. Требования о политических реформах, о возможности проведения досрочных выборов будут рассмотрены при работе над поправками в Конституцию. Для обеспечения юридической стороны вопроса уже работает экспертная группа во главе с заместителем председателя Конституционного суда».

Амбразевич заявил, что Беларусь располагает «всем необходимым для самостоятельного и мирного разрешения текущих политических противоречий в обществе».