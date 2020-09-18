ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать Стефании Соколовой: голосом дочери в "Минск-арене" спела другая девочка

18.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Мать Стефании Соколовой: голосом моей дочери в Минск-арене спела другая девочка

Песня "Беларусь мая", автором которой является педагог Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина Елена Гончаренко, мать известной юной певицы, финалистки российского проекта "Голос. Дети" Стефании Соколовой, прозвучала на концерте-акции в "Минск-арене" в четверг. 

© Sputnik / Виктор Толочко
"Нам очень грустно": Би-2 перенесли минский концерт на 2021 год

Песню "исполнила" другая девочка под фонограмму Стефании, которая из-за болезни не смогла участвовать в мероприятии, сообщила радио Sputnik Елена Гончаренко. По ее словам, с самого утра в их квартире не смолкает телефон: звонят знакомые и журналисты, которые крайне удивлены такой "режиссурой".

"Номер был такой: по куплету с припевом. И режиссеры решили, что раз Стефании нет, значит надо поставить какую-то девочку. И поставили этого бедного ребенка. Когда звонила режиссер и извинялась, я сказала, что можно было просто поставить хореографический номер", - сказала Гончаренко.

Полный комментарий педагога Национального центра музыкального искусства им. В. Мулявина Елены Гончаренко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неприятный инцидент, который произошел на женском форум "За Беларусь" в "Минск-Арене", прокомментировала радио Sputnik мать юной певицы Елена Гончаренко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина призывает СПЧ ООН продолжить мониторинг ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика