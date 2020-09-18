Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мать Стефании Соколовой: голосом моей дочери в Минск-арене спела другая девочка

Песня "Беларусь мая", автором которой является педагог Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина Елена Гончаренко, мать известной юной певицы, финалистки российского проекта "Голос. Дети" Стефании Соколовой, прозвучала на концерте-акции в "Минск-арене" в четверг.

Песню "исполнила" другая девочка под фонограмму Стефании, которая из-за болезни не смогла участвовать в мероприятии, сообщила радио Sputnik Елена Гончаренко. По ее словам, с самого утра в их квартире не смолкает телефон: звонят знакомые и журналисты, которые крайне удивлены такой "режиссурой".

"Номер был такой: по куплету с припевом. И режиссеры решили, что раз Стефании нет, значит надо поставить какую-то девочку. И поставили этого бедного ребенка. Когда звонила режиссер и извинялась, я сказала, что можно было просто поставить хореографический номер", - сказала Гончаренко.

Полный комментарий педагога Национального центра музыкального искусства им. В. Мулявина Елены Гончаренко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.