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Мать Стефании Соколовой: голосом дочери в "Минск-арене" спела другая девочка
18.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Песня "Беларусь мая", автором которой является педагог Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина Елена Гончаренко, мать известной юной певицы, финалистки российского проекта "Голос. Дети" Стефании Соколовой, прозвучала
© Sputnik / Виктор Толочко
Песню "исполнила" другая девочка под фонограмму Стефании, которая из-за болезни не смогла участвовать в мероприятии, сообщила радио Sputnik Елена Гончаренко. По ее словам, с самого утра в их квартире не смолкает телефон: звонят знакомые и журналисты, которые крайне удивлены такой "режиссурой".
"Номер был такой: по куплету с припевом. И режиссеры решили, что раз Стефании нет, значит надо поставить какую-то девочку. И поставили этого бедного ребенка. Когда звонила режиссер и извинялась, я сказала, что можно было просто поставить хореографический номер", - сказала Гончаренко.
Полный комментарий педагога Национального центра музыкального искусства им. В. Мулявина Елены Гончаренко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Неприятный инцидент, который произошел на женском форум "За Беларусь" в "Минск-Арене", прокомментировала радио Sputnik мать юной певицы Елена Гончаренко.
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