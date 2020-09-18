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Беларусь заняла 19-ю строчку в рейтинге внедрения криптовалют
18.09.2020 15:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Аналитическая компания Chainalysis выпустила рейтинг 2020 Global Crypto Adoption Index, в котором проранжировала 154 стран мира по темпам принятия криптовалют. Беларусь заняла в списке 19 место.
Позиции стран в отчете распределены на основе 4 метрик:
Далее каждой стране присваивался индекс от 0 до 1: чем выше результат, тем выше положение в рейтинге.
Первую строчку заняла Украина, за ней следует Россия. Топ-5 замкнули Венесуэла, Китай и Кения, пишет
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Аналитическая компания Chainalysis выпустила рейтинг 2020 Global Crypto Adoption Index, в котором проранжировала 154 стран мира по темпам принятия криптовалют. Беларусь заняла в списке...
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