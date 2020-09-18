Беларусь заняла 19-ю строчку в рейтинге внедрения криптовалют

Источник материала: Ежедневник

Аналитическая компания Chainalysis выпустила рейтинг 2020 Global Crypto Adoption Index, в котором проранжировала 154 стран мира по темпам принятия криптовалют. Беларусь заняла в списке 19 место.

Позиции стран в отчете распределены на основе 4 метрик:

объем полученной в криптовалютах ценности (взвешенный по паритету покупательной способности на душу населения);

объем переданной розничной ценности (по ППС на душу населения);

количество криптовалютных депозитов (по числу интернет-пользователей);

объем P2P-торговли (по ППС на душу населения и числу пользователей интернета).

Далее каждой стране присваивался индекс от 0 до 1: чем выше результат, тем выше положение в рейтинге.

Первую строчку заняла Украина, за ней следует Россия. Топ-5 замкнули Венесуэла, Китай и Кения, пишет dev.by .