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Беларусь заняла 19-ю строчку в рейтинге внедрения криптовалют

18.09.2020 15:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Аналитическая компания Chainalysis выпустила рейтинг 2020 Global Crypto Adoption Index, в котором проранжировала 154 стран мира по темпам принятия криптовалют. Беларусь заняла в списке 19 место.

Позиции стран в отчете распределены на основе 4 метрик:

  • объем полученной в криптовалютах ценности (взвешенный по паритету покупательной способности на душу населения);
  • объем переданной розничной ценности (по ППС на душу населения);
  • количество криптовалютных депозитов (по числу интернет-пользователей);
  • объем P2P-торговли (по ППС на душу населения и числу пользователей интернета).

Далее каждой стране присваивался индекс от 0 до 1: чем выше результат, тем выше положение в рейтинге.

Первую строчку заняла Украина, за ней следует Россия. Топ-5 замкнули Венесуэла, Китай и Кения, пишет dev.by.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Аналитическая компания Chainalysis выпустила рейтинг 2020 Global Crypto Adoption Index, в котором проранжировала 154 стран мира по темпам принятия криптовалют. Беларусь заняла в списке...
 
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