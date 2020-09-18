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В предстоящие выходные дни в Беларуси ожидается теплая погода без осадков

18.09.2020 15:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Преимущественно без осадков будет в субботу и воскресенье, а воздух в дневные часы будет прогреваться до +20°С.

В целом по республике будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +8..+14°C, на юго-западе потеплеет до +15..+18°C, сообщает Белгидромет.

В субботу, 19 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь порывистый ветер сохранится в дневные часы. Ночью будет +2..+9°С, днем воздух прогреется до +14..+20°С.

В воскресенье, 20 сентября, ветер утихнет, а днем по югу страны температура воздуха может даже достигнуть +22°С.

 
 
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Преимущественно без осадков будет в субботу и воскресенье, а воздух в дневные часы будет прогреваться до +20°С.
 
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