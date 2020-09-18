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«Протест против силовиков». Мужчина облился бензином и сжёг себя перед зданием милиции в Смолевичах: видео шокирует
Источник материала: KYKY>
Читатели KYKY сообщили нам, что сегодня в Смолевичах у входа в здание милиции неизвестный мужчина совершил самосожжение. Ту же информацию
Осторожно: материалы ниже содержат шокирующие кадры.
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«Протест против силовиков». Мужчина облился бензином и сжёг себя перед зданием милиции в Смолевичах: видео шокирует
Читатели KYKY сообщили нам, что сегодня в Смолевичах у входа в здание милиции неизвестный мужчина совершил самосожжение. Ту же информацию получил от своих читателей...
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