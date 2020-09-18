«Протест против силовиков». Мужчина облился бензином и сжёг себя перед зданием милиции в Смолевичах: видео шокирует

Источник материала: KYKY

Читатели KYKY сообщили нам, что сегодня в Смолевичах у входа в здание милиции неизвестный мужчина совершил самосожжение. Ту же информацию получил от своих читателей и «Белсат». Якобы кто-то облил себя бензином и подпалил, и якобы это протест против действий силовиков. Пока МВД отказывалось давать какие-либо комментарии по теме, появились фото и видео, доказывающие, что этот инцидент действительно произошел.

Осторожно: материалы ниже содержат шокирующие кадры.

По информации «Нашей Нивы», мужчина получил ожоги 90% тела. Ему оказывают медпомощь.