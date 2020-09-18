Источник материала: Myfin

​БПС-Сбербанк запустил Fitbit Pay в Беларуси

Сервис работает с применением технологии NFC (Near Field Communication). Для расчетов нужно привязать карту БПС-Сбербанка к электронному кошелькуFitBit. Рассчитаться с помощью Fitbit Pay можно в любом магазине, кафе или аптеке, принимающим бесконтактную оплату. Также они пригодятся для оплаты проезда в метро и на железной дороге. Пользоваться сервисом можно как в Беларуси, так и за рубежом.



Все транзакции надежно защищены: вместо данных платежной карты формируется зашифрованный ключ (токен). Номер карты и другие персональные данные не хранятся на браслете или часах и не передаются продавцам.

Для запуска сервиса надо установить на смартфон приложение Fitbit и выбрать в нем свое устройство из списка. После этого нужно создать электронный кошелек, защитить его паролем и добавить карту к кошельку.