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БПС-Сбербанк запустил Fitbit Pay в Беларуси
Источник материала: Myfin
Сервис работает с применением технологии NFC (Near Field Communication). Для расчетов нужно привязать
Все транзакции надежно защищены: вместо данных платежной карты формируется зашифрованный ключ (токен). Номер карты и другие персональные данные не хранятся на браслете или часах и не передаются продавцам.
Для запуска сервиса надо установить на смартфон приложение Fitbit и выбрать в нем свое устройство из списка. После этого нужно создать электронный кошелек, защитить его паролем и добавить карту к кошельку.
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БПС-Сбербанк запустил сервис Fitbit Pay, который позволяет оплачивать покупки фитнес-браслетами и умными часами Fitbit. Пользоваться им могут владельцы карт Visa...
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