ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Литвы пообещал адекватный ответ на закрытие границ Беларуси

18.09.2020 15:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Литва и Польша дадут зеркальный ответ на закрытие границы Беларусью и прекратят пропуск на Запад грузов из этой республики, предупредил литовский премьер Саулюс Сквернялис.

"Если будут с их стороны такие шаги, то ответ будет адекватным", - сказал он журналистам в пятницу. "Из этой страны просто не смогут выехать грузовые автомобили - ни через Литву, ни через Польшу. Это, наверняка, будет еще одним ударом по экономике, которая и так тяжело больна", -отметил литовский премьер.

Сквернялис подчеркнул, что после заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ пока никаких реальных действий соседняя страна не предприняла. "Не думаю, что это будет сделано." - высказал он мнение, передает Интерфакс.

Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь закрывает границу с Польшей и Литвой и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва и Польша дадут зеркальный ответ на закрытие границы Беларусью и прекратят пропуск на Запад грузов из этой республики, предупредил литовский премьер Саулюс...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подарили двухкомнатную квартиру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика