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Лукашенко подарили двухкомнатную квартиру

18.09.2020 15:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 18 сентября, Александр Лукашенко посетил ОАО «МАПИД». По завершению визита прему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Минске. Однако президент сразу же передал его для семьи военного.  
 
Лукашенко поблагодарил за подарок и пояснил, что «президент по закону не имеет права принимать подарки», сообщает пресс-служба главы государства.
 
«Это мы для военных»,- с такими словами президент передал сертификат на квартиру представителю Совета Республики Наталье Кочановой.  
 
Во время посещения предприятия главе государства доложили о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси, деятельности ОАО "МАПИД". Он осмотрел образцы коттеджей, которые производят на предприятии, оценил качество и комфорт.
 
СМИ отмечают, что никакого имущества - ни жилья, ни транспорта - в собственности у Лукашенко нет. По крайней мере, в декларации, поданной при регистрации кандидатом в президенты, он ничего не указал, отмечал reform.by.
 
Военные у президента всегда были в почете. Месяц назад, 18 августа, когда в Беларуси после выборов на улицы ежедневно выходили тысячи людей, был опубликован указ, в котором Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 18 сентября, Александр Лукашенко посетил ОАО «МАПИД». По завершению визита прему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Минске. Однако президент...
 
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