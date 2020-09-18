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Лукашенко подарили двухкомнатную квартиру
Источник материала: БДГ
Сегодня, 18 сентября, Александр Лукашенко посетил ОАО «МАПИД». По завершению визита прему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Минске. Однако президент сразу же передал его для семьи военного.
Лукашенко поблагодарил за подарок и пояснил, что «президент по закону не имеет права принимать подарки»,
«Это мы для военных»,- с такими словами президент передал сертификат на квартиру представителю Совета Республики Наталье Кочановой.
Во время посещения предприятия главе государства доложили о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси, деятельности ОАО "МАПИД". Он осмотрел образцы коттеджей, которые производят на предприятии, оценил качество и комфорт.
СМИ отмечают, что никакого имущества - ни жилья, ни транспорта - в собственности у Лукашенко нет. По крайней мере, в декларации, поданной при регистрации кандидатом в президенты, он ничего не указал,
Военные у президента всегда были в почете. Месяц назад, 18 августа, когда в Беларуси после выборов на улицы ежедневно выходили тысячи людей, был опубликован указ, в котором Лукашенко
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Сегодня, 18 сентября, Александр Лукашенко посетил ОАО «МАПИД». По завершению визита прему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Минске. Однако президент...
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