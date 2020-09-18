Лукашенко подарили двухкомнатную квартиру

Александр Лукашенко посетил ОАО «МАПИД». По завершению визита прему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Сегодня, 18 сентября,посетил ОАО «МАПИД». По завершению визита прему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру в Минске . Однако президент сразу же передал его для семьи военного.

сообщает пресс-служба главы государства. Лукашенко поблагодарил за подарок и пояснил, что «президент по закону не имеет права принимать подарки»,пресс-служба главы государства.

«Это мы для военных»,- с такими словами президент передал сертификат на квартиру представителю Совета Республики Наталье Кочановой.

Во время посещения предприятия главе государства доложили о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси, деятельности ОАО "МАПИД". Он осмотрел образцы коттеджей, которые производят на предприятии, оценил качество и комфорт.

отмечал reform.by. СМИ отмечают, что никакого имущества - ни жилья, ни транспорта - в собственности у Лукашенко нет. По крайней мере, в декларации, поданной при регистрации кандидатом в президенты, он ничего не указал,reform.by.