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Прибыль сахарного комбината в Слуцке упала на 90%

18.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликован отчет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» за первое полугодие. Компания значительно потеряла в чистой прибыли: получено около 1,5 млн рублей. Это всего лишь 10,3% прошлогодней суммы за такой же период.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат — один из четырех государственных сахарных предприятий Беларуси, которые входят в концерн «Белгоспищепром». Частники в этой сфере в стране не работают.

Долгое время сахарные госкомбинаты Беларуси испытывают проблемы из-за высокой себестоимости продукции. Она оказалась неконкурентоспособной по цене. Российские конкуренты получили возможность демпинга на белорусском рынке, хотя у них также возникли проблемы из-за низких цен на мировом рынке. В России несколько предприятий были закрыты. В Беларуси власти пойти на это пока не могут.

В связи с этим оказывается поддержка сахарному сектору. Например, недавно разрешены госзакупки сахара без тендеров. Также действует госрегулирование цен на этот продукт.

При этом не так давно были задержаны руководители всех сахарных предприятий Беларуси. Возбуждено уголовное дело.
 
 
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Опубликован отчет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» за первое полугодие. Компания значительно потеряла в чистой прибыли: получено около 1,5 млн рублей. Это...
 
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