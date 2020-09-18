МВД: похищенный и спрятанный BMW нашли в гараже, когда авто «откликнулось» на брелок от сигнализации

Источник материала: Onliner

«В начале сентября 23-летний житель Барановичей не нашел во дворе свой доработанный BMW (1994 г. в.), — сообщает МВД. — Молодой человек оставил там машину накануне вечером. Он сообщил о пропаже в милицию и в чаты профильных автоклубов. Один из одноклубников сообщил, что видел авто дрифтующим в Белоозерске, другой позже заметил машину в поселке под Каменцем».

«В тот момент личность одного из подозреваемых была установлена, — рассказали в милиции. — Сотрудники вместе с автовладельцем направились в указанный очевидцем поселок. Там они объехали гаражные массивы, и в одном из гаражей машина „отозвалась“ на брелок от сигнализации».

«Внутри гаража находились двое молодых людей, которые разбирали авто на запчасти, — дополнили в МВД. — Злоумышленниками оказались 23-летний житель Белоозерска, ранее неоднократно судимый за угоны (в июле только освободился из колонии), и 26-летний житель Каменецкого района, судимый за хулиганство. На преступление молодые люди пошли в пьяном виде. Следователем возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Оба арестованы».