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На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально

18.09.2020 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычный памятник первой леди США открыли недалеко от ее родного города Севница в Словении. Бронзовая фигура изображает Меланию во время инаугурации ее мужа. Правда, опознать жену Дональда Трампа крайне затруднительно.

Впервые на этом месте памятник Мелании Трамп появился в июле 2019 года. Он был вырезан местным жителем Алесем Зупевцом с помощью бензопилы из липового бревна по эскизу живущего в Берлине американского художника Брэда Дауни. Первую леди США можно было опознать по раскрашенному в ярко-голубой цвет платью. Именно такой наряд Мелания надевала на инаугурацию своего мужа в январе 2017 года.

На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально
На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально

В текущем году в День независимости США, 4 июля, неизвестные сожгли выполненную в человеческий рост фигуру. Сейчас на том же месте появилась бронзовая копия оригинальной работы. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы вернуть статую Мелании на место, где она была сожжена», — цитирует Daily Mail словенского художника Марко Виводу. Стоит отметить, что создатели реплики аккуратно повторили неповторимый стиль ее предшественника. В частности, у Мелании Трамп по-прежнему отсутствуют какие-либо черты лица.

На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально
На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально
На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально

 
 
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Необычный памятник первой леди США открыли недалеко от ее родного города Севница в Словении. Бронзовая фигура изображает Меланию во время инаугурации ее мужа....
 
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