На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально

Источник материала: Onliner

Необычный памятник первой леди США открыли недалеко от ее родного города Севница в Словении. Бронзовая фигура изображает Меланию во время инаугурации ее мужа. Правда, опознать жену Дональда Трампа крайне затруднительно.

Впервые на этом месте памятник Мелании Трамп появился в июле 2019 года. Он был вырезан местным жителем Алесем Зупевцом с помощью бензопилы из липового бревна по эскизу живущего в Берлине американского художника Брэда Дауни. Первую леди США можно было опознать по раскрашенному в ярко-голубой цвет платью. Именно такой наряд Мелания надевала на инаугурацию своего мужа в январе 2017 года.









В текущем году в День независимости США, 4 июля, неизвестные сожгли выполненную в человеческий рост фигуру. Сейчас на том же месте появилась бронзовая копия оригинальной работы. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы вернуть статую Мелании на место, где она была сожжена», — цитирует Daily Mail словенского художника Марко Виводу. Стоит отметить, что создатели реплики аккуратно повторили неповторимый стиль ее предшественника. В частности, у Мелании Трамп по-прежнему отсутствуют какие-либо черты лица.











