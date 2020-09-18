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На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально
Источник материала: Onliner
Необычный памятник первой леди США открыли недалеко от ее родного города Севница в Словении. Бронзовая фигура изображает Меланию во время инаугурации ее мужа. Правда, опознать жену Дональда Трампа крайне затруднительно.
Впервые на этом месте памятник Мелании Трамп появился в июле 2019 года. Он был вырезан местным жителем Алесем Зупевцом с помощью бензопилы из липового бревна по эскизу живущего в Берлине американского художника Брэда Дауни. Первую леди США можно было опознать по раскрашенному в ярко-голубой цвет платью. Именно такой наряд Мелания надевала на инаугурацию своего мужа в январе 2017 года.
В текущем году в День независимости США, 4 июля, неизвестные сожгли выполненную в человеческий рост фигуру. Сейчас на том же месте появилась бронзовая копия оригинальной работы. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы вернуть статую Мелании на место, где она была сожжена», —
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Необычный памятник первой леди США открыли недалеко от ее родного города Севница в Словении. Бронзовая фигура изображает Меланию во время инаугурации ее мужа....
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