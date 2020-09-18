ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В клипе «Любимую не отдают» снялись Киркоров и Буйнов. Они не знали, что ролик расценят как поддержку Лукашенко (видео)

18.09.2020 15:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера на YouTube появился ролик к песне «Артисты за мир — Любимую не отдают», который неофициально назвали клипом в поддержку Александра Лукашенко. Все из-за второй части названия клипа. «Любимую не отдают» — этой фразой Лукашенко закончил свое послание народу и парламенту в начале августа, аккурат перед президентскими выборами в Беларуси. В новоиспеченном клипе поучаствовали и российские артисты Филипп Киркоров и Александр Буйнов. Их представители отрицают, что музыканты осознанно пошли на съемки в поддержку Лукашенко.

Как рассказала Onliner концертный директор Александра Буйнова Елена, никакой политики в этом нет.

— Знаете, совершенно неинтересно разговаривать на эту тему, потому что вы хотите сенсацию и найти события там, где их нет. Есть музыканты, есть артисты, которым предложили хорошую песню — и они ее спели. Что вы из этого хотите раздуть? Да, эти люди всегда ездили на гастроли в Беларусь, их там шикарно принимали. Вы хотите из этого политику сделать? А политики здесь нет никакой. Здесь есть творчество, музыка, артисты — совсем другая история, — сказала она.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Филиппа Киркорова, но пока не получили ответ.

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представительницу Киркорова, «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял».

«Любимую не отдают» — эта фраза несколько раз звучит в припеве песни. В ролике к этому треку, кроме Буйнова и Киркорова, снялись российские и белорусские исполнители. Например, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анита Цой, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко и другие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера на YouTube появился ролик к песне «Артисты за мир — Любимую не отдают», который неофициально назвали клипом в поддержку Александра Лукашенко. Все из-за второй...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: пол-армии поставят под ружье и возродят забытые учения. Разобрались, в чем дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика