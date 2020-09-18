Певица отказалась выступать на провластном концерте - ее голосом спела другая девочка. У обеих стресс

Источник материала: Tut.by

Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова отказалась выступать на провластном концерте в «Минск-Арене» 17 сентября . Вчера вечером певица увидела в Сети ролик, в котором другая вокалистка вышла на сцену вместо нее и исполнила ее песню голосом Стефы. Поговорили с семьей певицы и руководительницей коллектива, которая предложила вокалистку на замену Стефании.



Стефания Соколова. Фото: instagram.com/stefania_sokolova_official

Стефания Соколова — молодая белорусская певица, финалистка российского песенного шоу «Голос. Дети-4» и лауреат международных вокальных конкурсов и премии президента. На личной странице в Instagram 15-летняя исполнительница прокомментировала ситуацию и заявила о «нарушении авторских прав»:

— Отказалась петь на концерте. На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись. Как это возможно? Кто эта девочка?

Сравните два видео: здесь композицию исполняет Стефа.

А вот этот ролик — запись вчерашнего концерта.

«Ребенка обидели и оскорбили. Стефания была просто в шоке, рыдала потом еще»

Мы попытались связаться со Стефанией, но девушка была в колледже, и выйти с нами на связь она смогла бы только вечером. Поэтому мы поговорили с ее мамой Еленой и старшей сестрой Снежаной.

Снежана раньше всех выложила в социальные сети видео с фонограммой Стефы, затем пост появился и в профиле ее сестры. Девушка делится:

— Это то же самое, что поставить условную Машу и сказать, что это Бузова. Я лично не вижу никакой разницы. Стефанию обидели и оскорбили, тем более что концерт показывали по телевидению. Девочка работает с раннего детства, это много труда, сил и денег.

Сестра говорит, что юная артистка отказалась выступать буквально утром в день концерта. Такое решение певица приняла «по политическим соображениям», но сослалась на высокую температуру.

Песня, которую вчера исполнила другая певица, авторская — слова и музыку написала мама Стефы Елена Гончаренко, вокалистка Национального центра музыкального искусства Мулявина при Молодежном театре эстрады. Композиция написана давно, финалистка «Голоса» не раз с ней выступала.



Стефания и Николай Басков. Девушка в концерте не участвовала, а певец на нем все-таки выступил. Фото: instagram.com/stefania_sokolova_official

Сестра объясняет, что на одном из предыдущих концертов эту песню исполняли сначала дети, затем сама Стефания, а ближе к концу композиции на сцену выходил ансамбль. Музыканты появлялись друг за другом, без объявления имен артистов. Из этого попурри смонтировали цельную фонограмму — ее вчера и включили.

В семье не понимают, как можно было, во-первых, исполнить композицию без разрешения, во-вторых, поставить солистку, которая просто «открывала рот».

— Вместо того чтобы выпустить под музыкальное сопровождение танцевальный коллектив, они поставили непонятного ребенка, — возмущается семья. Мама была очень удивлена, когда услышала свою песню.

— Какой была реакция Стефании, когда она увидела выступление?

— Она была просто в шоке. Тут же переслала видео мне, сказала, что это ужас, рыдала потом еще.

Сегодня маме девушек звонили организаторы концерта, извинялись, «очень просили» удалить посты в Instagram, сказав, что теперь Стефанию «будут везде приглашать». В какой-то момент записи у Стефы действительно исчезли, но сейчас они снова на месте. Снежана принципиально не удаляла публикации и не собирается. На вопрос, почему вместо вокалистки не поставили танцевальный коллектив, организаторы ответили так: «Не подумали».



Снимок с концерта в «Минск-Арене». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С иском в суд семья идти не планирует, но ждет публичных извинений от организаторов. К слову, выступить на вчерашнем концерте Стефанию приглашала Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады и режиссер вчерашнего номера. Оперативно связаться с девушкой у нас не получилось: телефон она не поднимает, сообщения в Viber с предложением дать комментарий Владислава прочитала, но ничего не ответила.

Директор театра эстрады Сергей Медведев официально заявил TUT.BY, что театр не имеет отношения к организации концерта. По его словам, Владиславу привлекали к организации номера как частное лицо, а не как сотрудника театра. То, что она не выходит на связь, мужчина попытался объяснить так: она может быть занята, ведь в театре только вчера начался новый сезон.

«Я дала лучшую вокалистку своего коллектива. Ради чего? Чтобы ее сейчас забросали камнями?»

Мы созвонились с руководительницей эстрадного коллектива, который предложил вокалистку на замену Стефе. Имя и название ансамбля мы называть не будем (но эта информация есть в редакции).

Собеседница делится: ее задача была в том, чтобы предложить вокалистку и спасти номер, в котором было задействовано много участников. Организаторы сказали девушке, что разрешение на исполнение песни есть, авторские права официально уплачены автору (семья Стефании называет это ложью и уточняет, что никаких договоров по авторским отчислениям с Еленой не заключали. — Прим. TUT.BY).

— Стефания, как мне сказали, очень хотела выступать на концерте, но заболела, у нее была температура 39 градусов. И Аня (имя изменено) экстренно учила песню, чтобы выйти на сцену вместо нее. Я дала лучшую вокалистку своего коллектива. Ради чего? Чтобы ее сейчас забросали камнями? У ребенка стресс. Ане не надо это, она скромнейшая девочка, талантливейшая.



Снимок с концерта в «Минск-Арене». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Руководительница говорит, что неизвестная девочка на видео — крепкая вокалистка, лауреат многих конкурсов, ученица лучшей гимназии города, отличница. В «Минск-Арене» она репетировала песню вживую и была готова исполнить ее на сцене.

— Поет Аня, кстати, не хуже Стефании. Плюс не каждый ребенок в состоянии за пять часов выучить песню. Моя вокалистка от начала до конца пела вживую.

При этом в телеэфире звучала фонограмма с голосом Стефании, а не живое пение вокалистки Ани, о котором говорит руководительница. Что слышал зрители «Минск-Арены» — тоже вопрос. Почему произошла подмена голосов двух девочек, она не знает. Но делится предположением:

— «Минск-Арена» — очень сложная площадка. Может, организаторы как-то подстраховались [и включили плюс]. Поделюсь вокальным секретом: звук мониторов и звук сценический — это две разные вещи. То, что исполнитель слышит в мониторах, может отличаться от того, что слышит зритель. Ане дали микрофон, она его включила и пошла работать.

Собеседница уточняет, что звук телевизионной версии тоже может отличаться от того, что на самом деле звучало в «Минск-Арене». Она говорит, что иногда живой звук не очень красив в эфире. Возможно, поэтому произошла подмена звуковой дорожки.

Сама руководительница в момент исполнения была за кулисами и ничего не заподозрила, к тому же, по ее словам, голоса у девочек похожи. Подвоха не заметила и Аня, которая, как только закончился номер, ушла со сцены и начала готовиться к следующим выступлениям.



Снимок с концерта в «Минск-Арене». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О скандальной ситуации руководительница узнала из соцсетей сегодня в 8 утра, это стало для нее шоком. Она сразу же позвонила юной певице и попросила не смотреть телефон. Себя и Аню руководительница называет заложниками ситуации, а саму ситуацию — «чистой воды провокацией». Больше всего женщину возмущают посты в соцсетях, где пишут, что Стефанию заменяла безголосая девочка. Ее задела и публикация самой певицы:

— В посте она высказывает совершенно другую позицию (политическую. — Прим. TUT.BY), хотя вчера говорила, что не участвует в концерте, потому что заболела. Почему-то сегодня она обучается в колледже (а не болеет. — Прим. ред).