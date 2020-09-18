ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стал известен соперник последнего белорусского клуба в еврокубках

18.09.2020 16:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги Европы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперником брестского «Динамо» стал болгарский клуб «Лудогорец». Единственный матч пройдет первого октября в Бресте. Победитель этой дуэли сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Отметим, что брестчане остались последним белорусским клубом в еврокубках. Ранее из Лиги Европы вылетели БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
На родине Мелании Трамп поставили ее статую. Получилось крайне оригинально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика