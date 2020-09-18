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Стал известен соперник последнего белорусского клуба в еврокубках
Источник материала: Tut.by
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги Европы.
Соперником брестского «Динамо» стал болгарский клуб «Лудогорец». Единственный матч пройдет первого октября в Бресте. Победитель этой дуэли сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Отметим, что брестчане остались последним белорусским клубом в еврокубках. Ранее из Лиги Европы вылетели БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер».
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги Европы.
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