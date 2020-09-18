|
Лукашенко: пол-армии поставят под ружье и возродят забытые учения. Разобрались, в чем дело
Источник материала: Tut.by
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей», — такое достаточно сенсационное заявление сделал вчера Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь». 42.TUT.BY разбирается, что конкретно может измениться в стране после этого приказа.
Что случилось
17 сентября Александр Лукашенко посетил
«Закрытие» границ
По первому пункту — о закрытии границ — ситуация уже немного прояснилась. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский
А в Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта
Военные уходят с улиц?
Прежде всего нас заинтересовала фраза Лукашенко о том, что «мы вынуждены отвести войска с улиц». За комментарием мы обратились в Министерство обороны — спросили, действительно ли в это воскресенье улицы Минска не будет охранять армия. Например, будут ли
Руководитель пресс-службы Игорь Гремешкевич согласился с нами поговорить, однако уточнил, что не уполномочен давать никаких комментариев СМИ. Это несколько необычный подход, так что точный ответ можно будет узнать только в воскресенье (именно в эти дни военные появляются на улицах Минска).
Половина белорусской армии встает «в ружье»
Давайте разбираться. Начнем с того, что если исходить из слов Александра Лукашенко, половина армии Беларуси находится в боеготовности уже как минимум три недели — 28 августа он
Несомненно, разворачивание половины армии Беларуси (
Военный аналитик Егор Лебедок указал, что после 28 августа к уже боеготовым частям и объектам добавились база танков в Уручье и две артиллерийские базы хранения в Минске и Гомеле — это было сделано 7 сентября. О переброске к границе хоть одной части, не занятой в учениях в Гродненской и Брестской областях (запланированных давным-давно), нам ничего не известно.
Возможно, сейчас ситуация другая, однако нам не удалось выяснить ничего, что касалось бы каких-то значимых движений войск, и в последние 24 часа. Обычно
Проводятся «давно забытые учения на западе»
Что касается проводящихся на западе страны учений, то сейчас все, о чем нам известно, — это «Славянское братство — 2020»,
За комментарием, о каких давно забытых учениях говорил Лукашенко, я обратился к военному аналитику Егору Лебедку. Вот что он сказал:
— Учения «Славянское братство» проходят давно на территориях Беларуси, России и Сербии. Заявленная их направленность — контртеррористические операции, как и на первом этапе проходящих сейчас учений. Т. е. в отношении первого этапа нельзя сказать, что это забытые учения. Масштаб учения очень маленький, чтобы его сравнить с забытыми масштабными учениями
Даже в сравнении с учениями
Важно отметить, что о втором этапе учений "Славянское братство — 2020" Лукашенко интенсивно заговорил после встречи с Путиным и на встрече с министром обороны России Шойгу. Хотя менее недели назад (12 сентября) на совещании с силовым блоком Лукашенко говорил о целесообразности продолжения учений (проверки боевой готовности) и нахождения усиленной группировки войск на западном направлении: «Мы не можем там [приграничье с Польшей и Литвой] долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится».
После встречи с Владимиром Путиным, как мы видим, риторика изменилась в обратную сторону. На мой взгляд, дальнейшие мероприятия в рамках учений «Славянское братство — 2020» (возможно, и других) будут осуществляться по замыслу Российских ВС. Скорее всего, будет изменен тип учений с контртеррористических (формально они таковыми, вероятно, и останутся) на отработку десантных операций и специальных действий в составе группировки войск/сил или отдельными подразделениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анализируем слова Александра Лукашенко, сказанные на женском форуме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)