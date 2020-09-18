Лукашенко: пол-армии поставят под ружье и возродят забытые учения. Разобрались, в чем дело

Источник материала: Tut.by

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей», — такое достаточно сенсационное заявление сделал вчера Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь». 42.TUT.BY разбирается, что конкретно может измениться в стране после этого приказа.





Что случилось

17 сентября Александр Лукашенко посетил женский форум «За Беларусь» , проходящий в «Минск-Арене». Во время своего выступления он сделал несколько заявлений, которые показались нам интересными:

По словам Лукашенко, Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей , а также усиливает охрану границы с Украиной;

, а также усиливает охрану границы с Украиной; По словам Лукашенко, «мы вынуждены отвести войска с улиц» — по-видимому, это значит, что армия больше не будет использоваться для охраны объектов в белорусских городах, как это было в каждое воскресенье начиная с 23 августа ;

в начиная с ; По словам Лукашенко, половина белорусской армии будет поставлена «под ружье» — вероятно, речь о приведении в боевую готовность.

«Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны. Нами принято решение о том, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа».

«Закрытие» границ

По первому пункту — о закрытии границ — ситуация уже немного прояснилась. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал , что «охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении». На полное закрытие границы это не очень похоже.

А в Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме .

Военные уходят с улиц?

Прежде всего нас заинтересовала фраза Лукашенко о том, что «мы вынуждены отвести войска с улиц». За комментарием мы обратились в Министерство обороны — спросили, действительно ли в это воскресенье улицы Минска не будет охранять армия. Например, будут ли военные у стелы .

Руководитель пресс-службы Игорь Гремешкевич согласился с нами поговорить, однако уточнил, что не уполномочен давать никаких комментариев СМИ. Это несколько необычный подход, так что точный ответ можно будет узнать только в воскресенье (именно в эти дни военные появляются на улицах Минска).

Половина белорусской армии встает «в ружье»

Давайте разбираться. Начнем с того, что если исходить из слов Александра Лукашенко, половина армии Беларуси находится в боеготовности уже как минимум три недели — 28 августа он заявил следующее:

«Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево».

Несомненно, разворачивание половины армии Беларуси ( напомним , это 32 500 человек, если речь идет об общем списочном составе, и 22 500 человек, если речь о боевых частях) — это очень и очень недешево. Однако в боеготовность тогда были приведены, возможно, только отдельные части.

Военный аналитик Егор Лебедок указал, что после 28 августа к уже боеготовым частям и объектам добавились база танков в Уручье и две артиллерийские базы хранения в Минске и Гомеле — это было сделано 7 сентября. О переброске к границе хоть одной части, не занятой в учениях в Гродненской и Брестской областях (запланированных давным-давно), нам ничего не известно.

Возможно, сейчас ситуация другая, однако нам не удалось выяснить ничего, что касалось бы каких-то значимых движений войск, и в последние 24 часа. Обычно колонны боевой техники, движущиеся по дорогам , привлекают внимание большого количества людей — и они сообщают об этом в соцсетях. По-видимому, никто все-таки никуда пока не едет.

Проводятся «давно забытые учения на западе»

Что касается проводящихся на западе страны учений, то сейчас все, о чем нам известно, — это «Славянское братство — 2020», проходящее с участием военных Беларуси, России и Сербии. Впрочем, Белград от участия уже отказался .

За комментарием, о каких давно забытых учениях говорил Лукашенко, я обратился к военному аналитику Егору Лебедку. Вот что он сказал:

— Учения «Славянское братство» проходят давно на территориях Беларуси, России и Сербии. Заявленная их направленность — контртеррористические операции, как и на первом этапе проходящих сейчас учений. Т. е. в отношении первого этапа нельзя сказать, что это забытые учения. Масштаб учения очень маленький, чтобы его сравнить с забытыми масштабными учениями «Запад-1981» (в тех маневрах принимали участие до 100 000 военнослужащих и несколько тысяч танков, то есть больше, чем вся армия Беларуси. — Прим. TUT.BY).

Даже в сравнении с учениями «Щит Союза» численность привлекаемого состава (о которой было заявлено ранее) на порядок меньше. Скорее всего, речь идет о втором этапе учения, точнее об изменении его первоначальной тематики. Следует отметить, что Сербия не принимает участия в этих учениях, а значит, замысел уже необходимо изменять. В данном случае, полагаю, план будет изменен в сторону отработки мероприятий в рамках группировки войск/сил Союзного государства.

Важно отметить, что о втором этапе учений "Славянское братство — 2020" Лукашенко интенсивно заговорил после встречи с Путиным и на встрече с министром обороны России Шойгу. Хотя менее недели назад (12 сентября) на совещании с силовым блоком Лукашенко говорил о целесообразности продолжения учений (проверки боевой готовности) и нахождения усиленной группировки войск на западном направлении: «Мы не можем там [приграничье с Польшей и Литвой] долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится».

После встречи с Владимиром Путиным, как мы видим, риторика изменилась в обратную сторону. На мой взгляд, дальнейшие мероприятия в рамках учений «Славянское братство — 2020» (возможно, и других) будут осуществляться по замыслу Российских ВС. Скорее всего, будет изменен тип учений с контртеррористических (формально они таковыми, вероятно, и останутся) на отработку десантных операций и специальных действий в составе группировки войск/сил или отдельными подразделениями.