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Мужчина, поджегший себя в Смолевичах, ранее уже пытался свести счеты с жизнью

18.09.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правоохранительные органы сообщили некоторые подробности сегодняшнего инцидента в Смолевичах, где мужчина совершил самосожжение у здания РОВД.

 

 

Как сообщалось ранее, мужчина облил себя из канистры бензином и поджег. Выбежавший из здания РОВД сотрудник милиции сбил пламя огнетушителем. Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию местной больницы.

По информации Следственного комитета, пострадавший — 36-летний житель Смолевичей. В 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонностью к суициду.

Очередную попытку свести счеты с жизнь он предпринял 16 сентября на местном кладбище. Перед этим он позвонил в милицию и сообщил о своем намерении. Сотрудники правоохранительных органов успели ему помешать.

Сегодня, прежде чем облить себя бензином, мужчина позвонив в звонок входной двери в РОВД.

Как сообщает пресс-служба МВД, пострадавший мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

Мужчина, поджегший себя в Смолевичах, ранее уже пытался свести счеты с жизнью

Мужчина, поджегший себя в Смолевичах, ранее уже пытался свести счеты с жизнью

 

Фото Следственного комитета

 
 
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Правоохранительные органы сообщили некоторые подробности сегодняшнего инцидента в Смолевичах, где мужчина совершил самосожжение у з
 
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