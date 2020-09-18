Мужчина, поджегший себя в Смолевичах, ранее уже пытался свести счеты с жизнью

Правоохранительные органы сообщили некоторые подробности сегодняшнего инцидента в Смолевичах, где мужчина совершил самосожжение у здания РОВД.

Как сообщалось ранее, мужчина облил себя из канистры бензином и поджег. Выбежавший из здания РОВД сотрудник милиции сбил пламя огнетушителем. Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию местной больницы.

По информации Следственного комитета, пострадавший — 36-летний житель Смолевичей. В 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонностью к суициду.

Очередную попытку свести счеты с жизнь он предпринял 16 сентября на местном кладбище. Перед этим он позвонил в милицию и сообщил о своем намерении. Сотрудники правоохранительных органов успели ему помешать.

Сегодня, прежде чем облить себя бензином, мужчина позвонив в звонок входной двери в РОВД.

Как сообщает пресс-служба МВД, пострадавший мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков.









Фото Следственного комитета