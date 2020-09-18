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Заявлениями о закрытии границ белорусские власти пытаются напугать общество, считает представитель польского МИД
Источник материала: Навiны
Заявляя о «закрытии границ» с западными соседями, белорусские власти пытаются напугать общество. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач на пресс-конференции 18 сентября. Пресс-конференция проходила в онлайн-формате, для участия в ней журналисты были приглашены в посольство Польши в Минске.
О закрытии границ с Западом
По словам Мартина Пшидача, эти заявлении не соответствуют действительности — передвижение граждан и транспортных средств через белорусско-польскую границу не прекращалось. «Заявление белорусских властей — это эмоциональная реакция, это попытка испугать белорусское общество», — считает польский чиновник.
На вопросы БелаПАН о последствиях предыдущего заявления Александра Лукашенко об экономических санкциях в отношении Польши, Пшидач ответил, что что риторика белорусских властей не имела негативных последствий. «Никаких негативных действий, санкций мы не почувствовали. Насколько мы понимаем, Александр Лукашенко играет в психологическую игру с белорусским обществом и говорит вещи, которые не имеют ничего общего с реальностью», — добавил замминистра иностранных дел Польши.
Он обратил внимание на то, что у Беларуси нет доступа к морю, поэтому, чтобы торговать с другими странами, для нее важен транзит через соседние государства. «Понятно, что если возникнут проблемы с транзитом наших товаров на Восток, то будут приняты и ответные меры», — сказал Пшидач.
Напомним, реагируя на визовые санкции стран ЕС в отношении должностных лиц Беларуси, Александр Лукашенко в конце августа пригрозил Польше и Литве экономическими санкциями. «Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее», — сказал он.
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Заявлениями о закрытии границ белорусские власти пытаются напугать общество, считает представитель польского МИД
Заявляя о «закрытии границ» с западными соседями, белорусские власти пытаются напугать общество. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел...
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