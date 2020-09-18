Заявлениями о закрытии границ белорусские власти пытаются напугать общество, считает представитель польского МИД

Заявляя о «закрытии границ» с западными соседями, белорусские власти пытаются напугать общество. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач на пресс-конференции 18 сентября. Пресс-конференция проходила в онлайн-формате, для участия в ней журналисты были приглашены в посольство Польши в Минске.

О закрытии границ с Западом заявил Александр Лукашенко, выступая 17 сентября на форуме «Женщины за Беларусь» в свою поддержку. «Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем не много приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, половину армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей», — сказал Лукашенко.

По словам Мартина Пшидача, эти заявлении не соответствуют действительности — передвижение граждан и транспортных средств через белорусско-польскую границу не прекращалось. «Заявление белорусских властей — это эмоциональная реакция, это попытка испугать белорусское общество», — считает польский чиновник.

На вопросы БелаПАН о последствиях предыдущего заявления Александра Лукашенко об экономических санкциях в отношении Польши, Пшидач ответил, что что риторика белорусских властей не имела негативных последствий. «Никаких негативных действий, санкций мы не почувствовали. Насколько мы понимаем, Александр Лукашенко играет в психологическую игру с белорусским обществом и говорит вещи, которые не имеют ничего общего с реальностью», — добавил замминистра иностранных дел Польши.

Он обратил внимание на то, что у Беларуси нет доступа к морю, поэтому, чтобы торговать с другими странами, для нее важен транзит через соседние государства. «Понятно, что если возникнут проблемы с транзитом наших товаров на Восток, то будут приняты и ответные меры», — сказал Пшидач.

Напомним, реагируя на визовые санкции стран ЕС в отношении должностных лиц Беларуси, Александр Лукашенко в конце августа пригрозил Польше и Литве экономическими санкциями. «Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее», — сказал он.