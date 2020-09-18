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Сотрудник ГАИ помог родителям найти семилетнего ребенка

18.09.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Потерявшегося в Московском районе Минска школьника помог найти сотрудник ГАИ, сообщили агентству «Минск-Новости» в отделе ГАИ Московского РУВД.

В дежурную часть Московского РУВД от родителей поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика. Школьник не пришел после учебы домой, родители забеспокоились.

«Плачущего мальчика заметил на ул. Брыля недалеко от здания районного отдела ГАИ инспектор ДПС Николай Гулевич, у которого, к слову, трое детей, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко. — Мальчишку отвезли в городской отдел милиции № 1 и там передали родителям. Как пояснил ребенок, после школы он направился в гости к бабушке и заблудился».

 
Теги: Минск
 
 
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Потерявшегося в Московском районе Минска школьника помог найти сотрудник ГАИ, сообщили агентству «Минск-Новости» в отделе ГАИ Московского РУВД.
 
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