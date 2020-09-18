Сотрудник ГАИ помог родителям найти семилетнего ребенка

Потерявшегося в Московском районе Минска школьника помог найти сотрудник ГАИ, сообщили агентству «Минск-Новости» в отделе ГАИ Московского РУВД.

В дежурную часть Московского РУВД от родителей поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика. Школьник не пришел после учебы домой, родители забеспокоились.

«Плачущего мальчика заметил на ул. Брыля недалеко от здания районного отдела ГАИ инспектор ДПС Николай Гулевич, у которого, к слову, трое детей, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко. — Мальчишку отвезли в городской отдел милиции № 1 и там передали родителям. Как пояснил ребенок, после школы он направился в гости к бабушке и заблудился».