«Динамо-Брест» узнало соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги Европы, в ходе которой определился соперник брестского «Динамо».

Борьбу за путевку в групповой раунд белорусский клуб будет вести с болгарским «Лудогорцем».

Матч пройдет в Бресте 1 октября.

Брестское «Динамо» опустилось в Лигу Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде «Динамо» на выезде проиграло «Маккаби» из Тель-Авива — 0:1, пропустив гол с пенальти.