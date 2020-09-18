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«Динамо-Брест» узнало соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

18.09.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги Европы, в ходе которой определился соперник брестского «Динамо».

Борьбу за путевку в групповой раунд белорусский клуб будет вести с болгарским «Лудогорцем».

Матч пройдет в Бресте 1 октября.

Брестское «Динамо» опустилось в Лигу Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде «Динамо» на выезде проиграло «Маккаби» из Тель-Авива — 0:1, пропустив гол с пенальти.

 
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В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги Европы, в ходе которой определился соперник брестского «Динамо». Борьбу за путевку в...
 
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