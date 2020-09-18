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«Динамо-Брест» узнало соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Источник материала: Навiны
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги Европы, в ходе которой определился соперник брестского «Динамо».
Борьбу за путевку в групповой раунд белорусский клуб будет вести с болгарским «Лудогорцем».
Матч пройдет в Бресте 1 октября.
Брестское «Динамо» опустилось в Лигу Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде «Динамо» на выезде проиграло «Маккаби» из Тель-Авива — 0:1, пропустив гол с пенальти.
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В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги Европы, в ходе которой определился соперник брестского «Динамо». Борьбу за путевку в...
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