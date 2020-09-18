Яркие фото, теги, простые слова: как создавать контент для поисковиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. В заголовке материалов для web-изданий не следует использовать метафоры, иначе такая новость затеряется в сети, рассказал во время онлайн-сессии руководитель центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Филипповский.

В пятницу прошел вебинар SputnikPro на тему "Редакционная SEO-оптимизация новостного сайта", где Филипповский не только поделился своим опытом, но и дал несколько дельных советов участникам виртуальной конференции.

В начале лекции спикер отметил, что большинство пользователей обычно читают в поисковых ресурсах лишь те новости, которые находятся на первой странице. Чтобы попасть в этот топ, по словам руководителя центра интернет-технологий, сотрудникам редакции важно выполнить следующие рекомендации:

Добавить сайт в Google News (вы сообщаете Гуглу, что у вас вышел новый материал, и он уже его обрабатывает).

Отправлять контент в Яндекс.Новости (подготовить RSS с контентом, соответствующий техническим требованиям) – надо сообщить быстрее остальных.

Соответствовать техническим требованием поисковых систем. Они есть как по фотографиям, так и по заголовкам.

Упрощать заголовки, не использовать в них специфическую лексику и метафоры. Идеальным считается классический вариант "что, где, когда" или упоминание ньюсмейкера.

Иметь высокую цитируемость. Для этого нужно писать эксклюзивные материалы и следить, чтобы другие сайты, публикуя их, не забывали ставить гиперссылку.

Подбирать яркие фотографии в хорошем разрешении.

Оперативно выпускать новости на сайт (кто быстрее опубликовал, тот и будет ранжироваться выше).

Филипповский отмечает, что свежие новости необходимо постоянно выводить на главную страницу сайта, потому что именно с нее и начинает свой поиск бот. В первую очередь он возьмет оригинальный текст с понятным заголовком, позволяющий отнести материал к определенному разделу.

В идеале журналисты и редакторы должны понимать, по каким поисковым запросам читатель мог бы найти новость – обычно это ньюсмейкер или инфоповод. Для этого стоит отлеживать Google и Yandex Тренды, которые показывают, на что есть спрос в вашем регионе.

С технической точки зрения важно создавать теги по темам, которые могли бы быть интересными читателям.

"Недавно начало холодать. Мы создали тег "Отопительный сезон 2020-2021", по которому теперь ежедневно приходит около 3-4 тысяч человек", – приводит пример спикер.

Также эксперт советует сделать отдельный файл sitemap.xml (карта сайта) со свежими новостями за 3-5 дней, ускорить загрузку страниц на сайте (AMP и Турбо), внедрить микроразметку, вычищать ошибки в Search console и обязательно завести канал в Яндекс.Дзен.

В конце вебинара Филипповский отметил, что количество пользователей, приходящих на сайты из социальных сетей, с каждым годом уменьшается, но пока еще имеет вес. В первую очередь для продвижения контента он посоветовал ВКонтакте и Твиттер.

Что такое SputnikPro

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.