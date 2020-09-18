ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яркие фото, теги, простые слова: как создавать контент для поисковиков

18.09.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. В заголовке материалов для web-изданий не следует использовать метафоры, иначе такая новость затеряется в сети, рассказал во время онлайн-сессии руководитель центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Филипповский.

© CC0 / Pixabay
Секреты нативной рекламы - чтобы нравилось и читателю, и заказчику

В пятницу прошел вебинар SputnikPro на тему "Редакционная SEO-оптимизация новостного сайта", где Филипповский не только поделился своим опытом, но и дал несколько дельных советов участникам виртуальной конференции.

В начале лекции спикер отметил, что большинство пользователей обычно читают в поисковых ресурсах лишь те новости, которые находятся на первой странице. Чтобы попасть в этот топ, по словам руководителя центра интернет-технологий, сотрудникам редакции важно выполнить следующие рекомендации:

  • Добавить сайт в Google News (вы сообщаете Гуглу, что у вас вышел новый материал, и он уже его обрабатывает).
  • Отправлять контент в Яндекс.Новости (подготовить RSS с контентом, соответствующий техническим требованиям) – надо сообщить быстрее остальных.
  • Соответствовать техническим требованием поисковых систем. Они есть как по фотографиям, так и по заголовкам.
  • Упрощать заголовки, не использовать в них специфическую лексику и метафоры. Идеальным считается классический вариант "что, где, когда" или упоминание ньюсмейкера.
  • Иметь высокую цитируемость. Для этого нужно писать эксклюзивные материалы и следить, чтобы другие сайты, публикуя их, не забывали ставить гиперссылку.
  • Подбирать яркие фотографии в хорошем разрешении.
  • Оперативно выпускать новости на сайт (кто быстрее опубликовал, тот и будет ранжироваться выше).

Филипповский отмечает, что свежие новости необходимо постоянно выводить на главную страницу сайта, потому что именно с нее и начинает свой поиск бот. В первую очередь он возьмет оригинальный текст с понятным заголовком, позволяющий отнести материал к определенному разделу.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
SputnikPro: "Как традиционные медиа проиграли Telegram события в Беларуси"

В идеале журналисты и редакторы должны понимать, по каким поисковым запросам читатель мог бы найти новость – обычно это ньюсмейкер или инфоповод. Для этого стоит отлеживать Google и Yandex Тренды, которые показывают, на что есть спрос в вашем регионе.

С технической точки зрения важно создавать теги по темам, которые могли бы быть интересными читателям.

"Недавно начало холодать. Мы создали тег "Отопительный сезон 2020-2021", по которому теперь ежедневно приходит около 3-4 тысяч человек", – приводит пример спикер.

Также эксперт советует сделать отдельный файл sitemap.xml (карта сайта) со свежими новостями за 3-5 дней, ускорить загрузку страниц на сайте (AMP и Турбо), внедрить микроразметку, вычищать ошибки в Search console и обязательно завести канал в Яндекс.Дзен.

В конце вебинара Филипповский отметил, что количество пользователей, приходящих на сайты из социальных сетей, с каждым годом уменьшается, но пока еще имеет вес. В первую очередь для продвижения контента он посоветовал ВКонтакте и Твиттер.

Что такое SputnikPro

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время просветительской программы SputnikPro эксперт разъяснил, что может поднять новость в топ Google и Yandex, принеся сайту еще больше новых читателей
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина, поджегший себя в Смолевичах, ранее уже пытался свести счеты с жизнью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика