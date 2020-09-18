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Пять суток ожидания: хасиды покидают белорусско-украинскую границу

18.09.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 1200 хасидов, в числе которых дети, женщины и старики, несколько суток провели под открытым небом перед украинской границей. Они прибыли на территорию Беларуси в основном из Израиля, чтобы попасть в украинский город Умань - сакральное для ортодоксальных иудеев место.

Руководство Беларуси распорядилось разбить для хасидов палаточный лагерь на нейтральной территории спасатели привезли палатки, волонтеры Красный Креста - горячее питье и питание.

© Sputnik / Мария Амелина
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Хасиды планировали оставаться на границе перед оцеплением из украинского спецназа - до победного конца надеясь, что их пропустят и они до захода солнца в пятницу доберутся до синагоги в Умани.

Но рано утром в пятницу они начали возвращаться от границы, чтобы встретить Рош ха-Шана в какой-нибудь иудейской общине на территории Беларуси.

"На нейтральной полосе осталось не более 100 хасидов, они идут и идут, возвращаются малыми группами вглубь Беларуси", - рассказал Sputnik белорусский пограничник, который дежурил все эти дни на пункте пропуска "Новая Гута".

По его словам, хасиды ему запомнились своими танцами, а также удивлением, что белорусские пограничники не знают иврита.

 
 
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