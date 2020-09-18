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Россельхознадзор вводит запрет на ввоз томатов и перцев из двух областей Беларуси

18.09.2020 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 18 сентября Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев, экспортируемых или произведенных в Гомельской и Гродненской областях Беларуси, из-за выявления вируса мозаики пепино.

Запрет вводится до урегулирования ситуации и обеспечения исследований продукции на отсутствие вируса со стороны белорусского компетентного ведомства, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Ранее при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля поступивших в Россию свежих томатов из Беларуси Россельхознадзор выявил в продукции карантинный для РФ объект - вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Продукция была ввезена в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в едином перечне карантинных объектов ЕАЭС. Учитывая серьезную вредоносность этих вирусов для тепличного овощеводства, Россельхознадзор в качестве временной карантинной фитосанитарной меры с 27 июля ввел требование к отсутствию этих вирусов в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование будет действовать до включения вирусов в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении перечня.

«Вирус мозаики пепино может широко распространиться на территории России и нанести производству томатов значительный экономический ущерб», – предупреждает Россельхознадзор. Экономические потери в результате заражения этим вирусом связаны со снижением товарных качеств томата (уменьшение размера плодов, их неравномерное созревание, развитие мраморности и пятнистости). Вирус очень быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий и при сборе урожая.

 
 
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С 18 сентября Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев, экспортируемых или произведенных в Гомельской и Гродненской областях Беларуси, из-за выявления...
 
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