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Максим Знак объявил голодовку: это ответ на предъявленное ему обвинение, которое адвокат считает абсурдным

18.09.2020 16:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Находящемуся в СИЗО адвокату и члену президиума КС Максиму Знаку предъявили обвинение по части третьей уголовной статьи 361 — о призывах к захвату власти. В знак протеста юрист объявил голодовку. Об этом он письменно уведомил администрацию изолятора, передает TUT.by.

По словам защитника Знака Дмитрия Лаевского, Максим посчитал, что в Беларуси не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности, а в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».

Лаевский подчеркнул, что предъявленное его подзащитному обвинение лишено конкретики: из него неясно, какие именно фразы Максима расценили как направленные против нацбезопасности, — и обвинение все так же состоит в преследовании за выражение мнения. 

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Теги: Новости
 
 
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Находящемуся в СИЗО адвокату и члену президиума КС Максиму Знаку предъявили обвинение по части третьей уголовной статьи 361 — о призывах к захвату власти. В знак...
 
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