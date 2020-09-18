Максим Знак объявил голодовку: это ответ на предъявленное ему обвинение, которое адвокат считает абсурдным

Источник материала: KYKY

Находящемуся в СИЗО адвокату и члену президиума КС Максиму Знаку предъявили обвинение по части третьей уголовной статьи 361 — о призывах к захвату власти. В знак протеста юрист объявил голодовку. Об этом он письменно уведомил администрацию изолятора, передает TUT.by.

По словам защитника Знака Дмитрия Лаевского, Максим посчитал, что в Беларуси не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности, а в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».

Лаевский подчеркнул, что предъявленное его подзащитному обвинение лишено конкретики: из него неясно, какие именно фразы Максима расценили как направленные против нацбезопасности, — и обвинение все так же состоит в преследовании за выражение мнения.

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