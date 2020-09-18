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Тихоновская поддержала Всемирный день солидарности с Беларусью 20 сентября

18.09.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихоновская поддержала Всемирный день солидарности с Беларусью в воскресенье, 20 сентября.

«Наше противостояние продолжается уже больше месяца после фальсификации выборов. Благодарим всех белорусов за рубежом и иностранцев, которые поддерживают белорусский народ», - заявила Тихановская.

«20 сентября и всю следующую неделю мы призываем белорусские диаспоры и всех, кто поддерживает Беларусь, проводить митинги, вывешивать флаги, писать белорусским политзаключенным и выражать слова поддержки в Интернете. Важна любая солидарность!», - подчеркнула она.

 
 
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Светлана Тихоновская поддержала Всемирный день солидарности с Беларусью в воскресенье, 20 сентября.
 
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