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Абоненты МТС и life:) получили SMS с просьбой сообщить милиции о «действиях лиц, которые нарушают правила общежития»

18.09.2020 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Клиенты операторов МТС и life:) присылают в редакцию Onliner скриншоты SMS, в котором содержится призыв обращаться в милицию. Делать это, говорится в послании, нужно при следующих условиях: «если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан».

На данный момент неизвестно, какое количество абонентов получило эти SMS, но можно предположить, что их много: скриншоты продолжают присылать. Абоненты жалуются на спам и отмечают, что не подписывались на сервис с подобными уведомлениями. Отправитель указан как MVD.

Выглядят сообщения так:

Абоненты МТС и life:) получили SMS с просьбой сообщить милиции о «действиях лиц, которые нарушают правила общежития»

Абоненты МТС и life:) получили SMS с просьбой сообщить милиции о «действиях лиц, которые нарушают правила общежития»

Абоненты МТС и life:) получили SMS с просьбой сообщить милиции о «действиях лиц, которые нарушают правила общежития»

Абоненты МТС и life:) получили SMS с просьбой сообщить милиции о «действиях лиц, которые нарушают правила общежития»

Мы обратились в пресс-службы МТС и life:) с вопросами, является ли это спамом и почему клиенты получают сообщения от сервиса, на который не подписывались. Комментарии операторов опубликуем сразу после получения.

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Вопросы, которые мы отправили пресс-службам операторов, выглядели так:

1. На каком основании клиенты получают подобные сообщения, если они не подписывались на рассылки от "MVD"? Или это спам?

2. Кто заказывал рассылку? 

3. Какое количество абонентов получило сообщение? 

4. Кто оплачивал эту рассылку?

Пресс-служба МТС прокомментировала вопросы так: "В соответствии со статьей 24 Закона Беларуси «О рекламе», оператор обязан распространить социальную рекламу по запросу госорганов — такой запрос поступил в компанию от МВД".

 
 
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Клиенты операторов МТС и life:) присылают в редакцию Onliner скриншоты SMS, в котором содержится призыв обращаться в милицию. Делать это, говорится в послании, нужно при...
 
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