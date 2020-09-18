Везде пролезет. В Беларуси выпустили малютку-бетоновоз

Источник материала: Tut.by

Белорусский производитель «Аксиом-Групп» вслед за 12-кубовым «исполином» выпустил самый компактный в стране автобетоносмеситель. «Малютка», как ее ласково называют создатели, способна проворно доставлять смеси в места, куда обычная спецтехника проехать не может.





Спецмашина АБС-4ДА создана вместе с Минским автозаводом. От него «малютке» досталось шасси МАЗ-5340С2 с 240-сильным мотором ЯМЗ-53653 класса Евро-5, собранным по лицензии Renault. В качестве надстройки — навесное оборудование Tigarbo с собственным двигателем: белорусским Д-242 или немецким Hatz. Производитель заверяет: если выключить силовой агрегат автомобиля, бетон не застынет.

«Миксер» получил компактный барабан на 4 «кубометра», в котором можно перевозить до 10 тонн вязкого бетона. Конструкция изготовлена из износостойкой стали толщиной до 8 мм (у других производителей — до 5−6), а внутри встроены лопасти для равномерного перемешивания смеси. Разгрузочный желоб покрыт «броней» — листом металла, который выдерживает абразивные свойства бетона, а в случае износа легко меняется на новый. Рядом находится водяной бак с подогревом на 800 литров для промывки барабана. Нашлось место и для ящика с инструментами.





Спецмашина способна перевозить как готовую, так и сухую бетонную смесь. Еще одна фишка — отсутствие брызг при полной загрузке: верхние конусы выполнены так, чтобы куски бетона не вылетали за пределы барабана при движении.

«Миксер» получил новую кабину с шумоизоляцией. В качестве удобств — мягкие сиденья, магнитола и мощный кондиционер. Внутри должно быть тепло зимой и прохладно летом.





— Вслед за спросом на гигантские бетоносмесители в Беларуси растет интерес и к их «младшим братьям». Компактные спецмашины оптимальны для работ в плотной застройке, строительстве коттеджей или модернизации производственных объектов. С их помощью можно быстро доставить бетон в любое место и добиться экономии. Нет сомнений, что такие автомобили будут востребованы на рынке. Модель не имеет аналогов как в Беларуси, так и в странах Европы, — отмечает управляющий «Аксиом-Групп» Иван Касаткин.

Первые два экземпляра уже собраны и переданы в Гродно. Их приобрел крупный региональный застройщик — ОАО «Гродножилстрой».





— Компактные «миксеры» будем задействовать для перевозки бетона на заводе по производству железобетонных изделий. Они могут легко маневрировать на территории завода и доставлять смеси в места, куда обычные бетоносмесители заехать не могут. Плюс меньший износ задних мостов и резины. Важна и скорость работы: так как объем бетона небольшой, то машина сразу заливает «кассету» и отправляется на следующий круг, — поясняет механик управления механизации «Гродножилстрой» Павел Лазовский.

В «Аксиом-Групп» будут собирать компактные «миксеры» под заказ с учетом индивидуальных предпочтений. Планируется, что их станут использовать по всей Беларуси.