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«Облили бензином и подожгли». В Минске сгорела машина редактора «СБ. Беларусь сегодня»

18.09.2020 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли», — сообщил в Facebook о возгорании своего автомобиля Роман Рудь, редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня». Автовладелец считает, что машину подожгли «мирно протестующие» люди.


Фото: «Будзьма! Сообщество честных людей» в Facebook

По информации МЧС, 14 сентября в 21.15 на «101» поступило сообщение о возгорании Chery Tiggo 2015 года выпуска. В 21.21 спасатели ликвидировали пожар. В авто оказались поврежденными лакокрасочное покрытие, переднее колесо, моторный отсек. Рассматриваемая версия возгорания — поджог. Точная версия будет установлена после экспертизы, которую назначил Следственный комитет.

Автомобиль принадлежит семье Романа Рудя, редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня». В Facebook он отметил, что автомобиль подожгли за его гражданскую позицию, которая отличается от точки зрения «мирных протестующих». По его словам, сначала раскидали фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль. А вечером 14 сентября, когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли.

— Добились они двух вещей: моя дочка теперь не может заснуть по ночам, а я окончательно убедился, что никаких «мирных протестующих» нет и в помине. Под них рядятся погромщики и поджигатели. Думаю, на этом все разговоры об их безобидности, демократичности и терпимости к другим мнениям можно прекращать, — подытожил Роман Рудь.

 
 
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Автовладелец считает, что машину подожгли «мирно протестующие» люди.
 
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