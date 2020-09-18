Названа официальная цена и дата старта продаж PlayStation 5 в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Одна из крупных торговых сетей назвала официальную цену и дату старта продаж в Беларуси игровой приставки PlayStation 5.





На сайте «5 элемента» появилась специальная страница, посвященная PS5. Там говорится, что запуск консоли состоится в Беларуси 19 ноября — одновременно со всем миром. Версия с Blu-ray-приводом стоит 1599 рублей, на нее предлагают оформить предзаказ — это можно сделать по 18 ноября. Сколько будет стоит Digital-версия PS5, и доберется ли она до нас, пока неизвестно.

Напомним: в США приставка стоит 399 и 499 долларов соответственно за версию с приводом и без него, в Европе — 399 и 499 евро, в соседней России — 37 999 и 46 999 российских рублей (430 и 530 евро). По курсу на момент публикации заметки, 1599 белорусских рублей равняется 525 евро. Получается, что у нас устройство будет продаваться даже чуть дешевле, чем в России — это редкость.

Недавно Sony провела онлайн-презентацию устройства, на которой в том числе показала готовящиеся к релизу игры. Так, например, вскоре после запуска PS5 для нее станет доступен Spider-Man: Miles Morales. Другие эксклюзивы — например, Horizon: Forbidden West и God of War: Ragnarok — выйдут только в 2021 году.

PlayStation 5 базируется на 8-ядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц. За графику отвечает чип на основе AMD RDNA 2 (до 2,23 ГГц), заявлена поддержка трассировки лучей. Общая производительность приставки составляет 10,28 терафлопса. Для сравнения: мощность конкурирующей Xbox Series X равняется 12 терафлопсам.

В активе PS5 также 16 ГБ памяти типа GDDR6 и 825 ГБ на SSD-накопителе со скоростью чтения от 5,5 до 9 ГБ/с — это сделает загрузки как во время игр, так и операционной системы практически мгновенными.

Ниже — цены других игровых приставок: