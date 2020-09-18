Науседа назвал заявление Лукашенко о закрытии границ провокацией и напомнил о возможности зеркального ответа

Президент Литвы Гитанас Науседа и его польский коллега Анджей Дуда 18 сентября по телефону обменялись мнениями по поводу заявления Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении границы с Украиной, сообщает пресс-служба главы литовского государства.

Собеседники обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что «никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было — нет никаких фактических решений Беларуси о закрытии границ». Было отмечено, что сотрудники литовской Службы охраны госграницы «работают в обычном режиме, движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке».

«Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований, — заявил Науседа. — Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип — границы могут быть закрыты с обеих сторон».

Сообщается также, что президенты Литвы и Польши обсудили вопрос о санкциях против Беларуси. Науседа предложил своему польскому коллеге «присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси, которое подвергается агрессии и политическим расправам». Дуда заявил, что Польша рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Беларуси.

В разговоре было заявлено, что Литва и Польша «решительно настроены вместе призывать членов Евросоюза быстрее договориться о санкциях против Беларуси на уровне ЕС». Как было подчеркнуто, санкции «должны быть приняты в ближайшее время и применяться во всех государствах — членах ЕС».

Кроме того, президенты двух стран обсудили «детали плана действий по поддержке демократии в Беларуси, а также необходимость консолидации поддерживающих этот план стран».

В ходе выступления на форуме в свою поддержку «Женщины за Беларусь» на «Минск-Арене» 17 сентября Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Западом путем переброски армии.

«Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше, — заявил он. — Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем не много приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».

В тот же день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что «решение захватившего власть президента Лукашенко» о закрытии границ с Польшей и Литвой вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие внешней угрозы.

«Поскольку предыдущие заявления не оказались полностью реальными, необходимо также посмотреть, что подразумевается под этими заявлениями, — сказал глава литовского МИД. — Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью... Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Лукашенко бредом и посоветовал ему «попить водички» и «успокоиться». «Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — написал украинский чиновник.

Утром 18 сентября Госпогранкомитет в своем телеграм-канале сообщил, что охрана государственной границы Беларуси «осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов».

Как пояснил БелаПАН пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский, «усиленный вариант службы — это больше проверок в пограничной зоне и на полосе, это больше внимания, больше досмотровых мероприятий». «Эти мероприятия в принципе уже проводили в усиленном варианте на многих направлениях и раньше. Ничего сверхъестественного и нового со стороны пограничной службы нет», — добавил он.