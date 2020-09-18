Польша инициирует план поддержки белорусской экономики Евросоюзом

Польша подготовила три плана поддержки Беларуси, два из которых уже реализуются, а третий (экономический) будет обсуждаться Варшавой с другими странами ЕС, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач 18 сентября на пресс-конференции, которая проходила в онлайн-формате. Для участия в ней журналисты были приглашены в посольство Польши в Минске.

Замминистра отметил, что Варшава обеспокоена насилием в отношении мирных демонстрантов в Беларуси, а также напряженной политической ситуацией в стране, поэтому подготовила три плана поддержки.

Первый план, уточнил он, носит социальный характер и предполагает оказание поддержки конкретным людям. «Несколько сотен белорусов переехали в Польшу и обратились за поддержкой, около пятидесяти человек получают медицинскую помощь», — сказал Пшидач. Кроме того, в Польшу из Беларуси, по словам замминистра, перебрались около тысячи белорусских студентов.

«Второй план предполагает оказание поддержки белорусскому бизнесу. В Беларуси довольно хорошо до последнего времени развивался ИТ-сектор, но сейчас в связи с ситуацией в стране ИТ-компании обращаются к нам за поддержкой, чтобы временно перенести свой бизнес на территорию Польши», — пояснил Пшидач.

Третий план (так называемый «план Маршалла») носит экономический характер, его содержание польские власти обсуждают с другими странами ЕС, уточнил Пшидач. «Этот план предполагает стабилизационный пакет мер и позволит Беларуси привлечь финансовые ресурсы из Евросоюза, МВФ, Всемирного банка для экономической поддержки страны», — сказал замминистра.

В рамках реализации этого плана, уточнил он, Беларусь сможет также привлечь ресурсы Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, развития малого и среднего бизнеса.

«Мы хотели бы, чтобы каждый белорус почувствовал поддержку со стороны Евросоюза», — отметил Пшидач.

По его словам, объем финансирования Беларуси в рамках упомянутого экономического плана будет зависеть от решений стран ЕС. Замминистра иностранных дел Польши обратил внимание, что Украина в прошлом году получила от ЕС финансирование на 7 млрд долларов, Молдова — на 2 млрд долларов.

«Мы также готовы разговаривать с Беларусью о предоставлении этих сумм. Главное, чтобы было с кем», — подчеркнул Пшидач.

Отвечая на вопросы БелаПАН, замминистра иностранных дел Польши сказал, что для оказания Евросоюзом экономической поддержки Беларуси в стране должны пройти свободные и честные выборы. «Для реализации экономического плана и предоставления поддержки Беларуси должны быть выполнены условия. Первый шаг — это свободные и честные выборы с участием наблюдателей ОБСЕ. Без этого невозможны разговоры об экономической поддержке», — отметил Пшидач.

Кроме того, уточнил он, для получения западных финансовых ресурсов белорусские власти должны одобрить реализацию структурных реформ в экономике. «Но вначале — свободные и честные выборы», — подчеркнул Пшидач.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, общаясь с польскими парламентариями, заявил, что на следующем заседании глав стран Евросоюза, которое пройдет 24—25 сентября, предложит так называемый «план Маршалла» для Беларуси.

«Это ряд решений, в основном экономических, которые мы могли бы совместно предложить Беларуси со стороны ЕС в случае проведения свободных выборов в стране», — пояснил Моравецки.