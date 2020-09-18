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Максим Знак объявил голодовку после предъявленного обвинения
Источник материала: Навiны
Юристу, члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), сообщил БелаПАН один из его адвокатов Евгений Пыльченко.
«Утром Максиму предъявили обвинение. Он не согласен с тем, как процессуально все происходит, не согласен с обвинением, поэтому объявил голодовку», — рассказал адвокат.
По мнению защиты, обвинение, предъявленное Знаку, незаконное и необоснованное.
Пыльченко также сообщил, что в 16 часов в Минском городском суде состоится рассмотрение жалобы защиты на заключение Знака под стражу. Поддержать коллегу и поручиться за него у суда собрались несколько десятков адвокатов.
13 сентября второй адвокат Знака Дмитрий Лаевский обратился к коллегам-юристам с просьбой в знак солидарности выступить личными поручителями Максима Знака. «В первый же день отозвались многие известные адвокаты и прислали свои ходатайства о личном поручительстве. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы суд опросил потенциальных личных поручителей. Это уникальная и беспрецедентная ситуация для Беларуси — адвокаты заявляют о готовности лично поручиться за коллегу, который беспочвенно арестован за профессиональную деятельность. Это настоящая солидарность адвокатского сообщества. Мы очень признательны и ждем других коллег, ведь такое поручительство — это высокий моральный шаг, заступиться за своих — это почетно», — отметил Лаевский.
Максим Знак
Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По этому же делу в качестве подозреваемых проходят член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.
В настоящее время из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, который утром 18 сентября вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные — либо арестованы по уголовным делам, либо вынуждены были покинуть Беларусь.
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Юристу, члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на...
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